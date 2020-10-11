新港狗場驚傳狗吃狗 嘉縣開罰場主送辦

嘉義新港狗場環境不佳。（記者林宜樟翻攝）

2020/10/11 17:01

〔記者林宜樟／嘉義報導〕嘉義縣新港鄉蔡姓男子飼養犬隻，但狗場環境不佳，甚至出現犬隻死亡後遭其他狗啃食情形，嘉義縣家畜疾病防治所以違反動物保護法故意傷害動物致死規定裁罰蔡姓場主，並移送法辦。

嘉義縣家畜疾病防治所長林珮如說，該狗場於2017年成立，飼養約200多隻犬貓，採部分籠飼部分放養方式飼養，將部分場地借予愛狗人士收留犬隻。

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2個月前家畜所接獲民眾通報，該狗場環境不佳，還積欠員工薪水，經前往察看，當時場主承諾會在2個月內改善。

蔡姓場主表示，他並未積欠員工薪水，飼養環境不佳，承諾會改善，但經家畜所複查僅部分改善，家畜所人員前往勘查狗場時，還2度遭該場犬隻咬傷，該狗場於承諾改善期間，發生犬隻死亡並遭同欄犬隻啃咬，家畜所已會同警方蒐證，完成調查。

林珮如說，蔡姓場主未積極改善環境，導致發生狗吃狗事件，已違反動保法第5條規定，可處2年以下有期徒刑或拘役，併科20萬元以上200萬元以下罰金，將依規定重罰，並移送法辦，並將持續派員督導改善。

林珮如也表示，有媒體報導家畜所在該場寄養犬隻與提供狂犬病疫苗及消毒劑等醫療服務，她澄清，家畜所從未寄養過任何犬隻，無提供過狂犬病疫苗與消毒水，不實報導部分已請該媒體修正。

嘉義新港狗場環境不佳。（記者林宜樟翻攝）

嘉義新港狗場環境不佳。（記者林宜樟翻攝）

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