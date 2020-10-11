東部外島國旅夯 柯文哲：1600萬人次不能出國才被迫去

台北市長柯文哲11日出席大稻埕「新文化運動月」活動，向民眾介紹為迎新文協百年舉辦的系列活動外，也走訪大稻埕霞海城隍廟及特色店家。（記者羅沛德攝）

2020/10/11 16:18

〔記者鄭名翔／台北報導〕台北市長柯文哲今走訪大稻埕街區，為「2020新文化運動月」揭幕；柯文哲表示，明年逢台灣文化協會成立百年，為台灣文化史的大事，也藉此活動先為百年慶典預告暖身；而後他話鋒一轉，稱現在國內遊客因疫情而無法出國，「被迫」去東部、外島，但仍無法滿足，台北要加強文化底蘊及深度旅遊品質，以吸引更多遊客。

柯文哲說，2014年在蔣渭水紀念公園宣布參選台北市長，當時口號便是「改變台北從文化開始」，主張提升文化可增加台北市的價值，因此近年台北市政府推動無圍牆博物館計畫，使文化不僅只保存於房子內，更將社區化身文物館，另還有「五加三計畫」，除行銷北投溫泉、城北廊帶、大稻埕、艋舺、城南台大，另也逐步完成北流、北藝和松菸3座藝文產業基地。

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柯文哲指出，1921年成立的台灣文化協會，帶動新文化運動影響台灣社會深遠，例如當時提倡的自由戀愛風氣，改變早年媒妁之言的婚配傳統，明年逢百週年，是台灣文化史的一件大事，北市府會花1年時間好好準備，「像這次設市一百年準備就有點匆促。」

柯文哲認為，武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情2年內不會結束，外國觀光客雖進不來，但可趁此機會提升文化底蘊，而國內1600萬人次無法出國，改去宜、花、東及外島，但難被以滿足，「可以滿足不會就跑到外國去」、「今天只是不能出去所以被迫去」，去一次就開始思考品質好不好。

柯文哲強調，北市可趁此機會提升文化底蘊，加強層次與內涵，豐富深度旅遊，不僅能在短期內提升國內旅遊人次，也可待疫情趨緩後，以更有品質的文化與觀光水準迎接外國客。

台北市長柯文哲今走訪大稻埕街區，為「2020新文化運動月」揭幕。（記者鄭名翔攝）

台北市長柯文哲在副市長黃珊珊、蔡炳坤陪同下，至霞海城隍廟上香參拜。（記者鄭名翔攝）

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