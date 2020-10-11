清晨降雨回頭鳥多 國慶鳥「出鷹」仍突破6000隻

灰面鵟鷹今天仍有六千隻以上出海。（記者陳彥廷攝）

2020/10/11 16:30

［記者陳彥廷／屏東報導］被稱為是「國慶鳥」的猛禽灰面鵟鷹，今年的來台「高峰」非常準時，昨天雙節，就有高達1.3萬隻國慶鳥過境，「鷹河」從恆春社頂凌霄亭出海的畫面，煞是壯觀，不過，今天清晨恆春半島出現降雨，也因此鷹況腰斬，但仍是突破6000隻的門檻。

灰面鵟鷹來台高峰在國慶日前後，因此有「國慶鳥」美稱，但縱使墾丁國家公園管理處（簡稱墾管處）已連續多年在這個時節舉辦「琅嶠鷹季」，也成為地方年度盛事，但每年活動當天卻總與過境高峰擦肩而過。

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不過，今年國慶日卻特別不一樣，一早出鷹的數量經過統計，高達1.3萬隻，鷹河非常壯觀，更是一舉辦突破活動有史以來的「天險」，不少工作人員都說「名副其實的國慶鳥」、「來慶祝國家生日快樂」。

原本預期會延續盛況，但今天早上恆春半島出現降雨，不少猛禽已要出海，但到了海邊卻又不敵雨勢而折返，墾管處解說課人員就說，今天會場仍有開展，在會場早上就能見到許多灰面鵟鷹從凌霄亭出海處飛回滿州里德山區休息，是「早起的鳥兒飛不出海」，反而讓晚起床的鳥友能大飽眼福。

解說課指出，昨天確實已出現高峰，今天雖然有下雨，但初步統計仍有6000多隻灰面鵟鷹不畏雨勢出海，但折返者眾，加上今天還會有從北方飛來暫棲的灰面鵟鷹「加碼」，預計明天晨起出鷹，會再湧起更高潮。

灰面鵟鷹今天因雨回頭者眾。（記者陳彥廷攝）

灰面鵟鷹今天因雨回頭者眾。（記者陳彥廷攝）

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