為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

進階查詢 ~
* 每次查詢區間最長為三個月
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    鷹況不輸恆春半島！灰面鵟鷹新熱點禮納里 湧賞鷹人潮

    達人今日在禮納里捕捉到灰面鵟鷹「與月亮共舞」的精彩鏡頭。（圖由徐伯毅提供）

    達人今日在禮納里捕捉到灰面鵟鷹「與月亮共舞」的精彩鏡頭。（圖由徐伯毅提供）

    2020/10/11 14:59

    ［記者羅欣貞／屏東報導］位屏東縣瑪家鄉的禮納里部落位處猛禽過境的中繼站，現正過境的灰面鵟鷹10月8日至10日的數量，經高雄市野鳥學會計算高達約2.5萬隻，不輸恆春半島；茂林國家風景區管理處今天（11日）在禮納里遊客中心舉辦賞鷹解說活動，連假尾聲湧入大批聞訊而來的人潮，早上起鷹盛況令觀者驚呼連連，還有專業攝影高手捕捉到灰面鵟「與月亮共舞」的精彩鏡頭；今日賞鷹下午場2點半至5點登場，下週日（18日）還有2場，茂管處歡迎有興趣的民眾前往參加。

    茂管處表示，高雄市野鳥學會近3年觀察，每年春、秋兩季均有大量遷徙性猛禽過境，9月中旬起是赤腹鷹、10月是國慶鳥灰面鵟鷹，依學會過去2年記錄顯示至少有3至4萬隻的數量過境屏東禮納里；鷹群過境時，在禮納里遊客中心上空即可見成群猛禽翱翔天際，步道林間樹林也有各種「鷹姿百態」，令人驚喜連連。

    據高雄市野鳥學會常務理事鄭政卿等人表示，猛禽進入遷徙高峰時，早上6點起即可在遊客中心前步道看「起鷹」，8 點後抬頭往白賓山、真笠山及大路觀天空方向可見「過境」，傍晚在禮納里周邊可觀看「落鷹」，隨時朝北向視野開闊的天空，便有機會清楚觀賞到鷹群南遷過境的綿延「鷹河」盛況；因灰面鵟鷹的體形大，飛行速度較慢，容易形成鷹球、鷹柱及鷹河，在禮納里前天空形成龍捲風式盤旋時，令人驚喜與感動。

    茂管處主任江宜芳表示，根據高雄鳥會計算，10月8日「寒露」當天有7500隻、9日6160隻、10日更是破萬，高達1萬1258隻，3天總計近2.5萬隻，今天（11日）上午約3千隻。

    茂管處處長簡慶發表示，今年初步和高雄鳥會合作，希望未來禮納里部落能成為南台灣猛禽觀察的新亮點，因為是猛禽過境4條路線的中繼站，春、秋兩季都是猛禽過境熱點，加上部落距市區可及性佳，並有魯凱、排灣族3個原住民部落及產業加持推廣，且猛禽留鳥熊鷹原本就與原住民文化有密不可分的淵源，賞鷹時禮納里遊客中心更可提供鷹迷們完整後勤支援。

    禮納里10日起鷹盛況。（圖由鄭政卿提供）

    禮納里10日起鷹盛況。（圖由鄭政卿提供）

    民眾開心湧入禮納里賞鷹。（記者羅欣貞攝）

    民眾開心湧入禮納里賞鷹。（記者羅欣貞攝）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    國慶鳥祝壽！「鷲」在滿州 單日超過1.3萬隻超壯觀
    2020/10/10 23:15

    國慶鳥祝壽！「鷲」在滿州 單日超過1.3萬隻超壯觀
    10月墾丁猛禽賞一波！ 灰面鵟鷹、赤腹鷹帶你成為「抬頭族」
    2020/10/02 22:25

    10月墾丁猛禽賞一波！ 灰面鵟鷹、赤腹鷹帶你成為「抬頭族」

    Google Maps上找不到的書屋 原來在…
    壯觀！數以千計猛禽過境半屏山 難得一見蒼鷹竟來了5隻
    2020/05/11 17:01

    壯觀！數以千計猛禽過境半屏山 難得一見蒼鷹竟來了5隻
    賞鷹趣！防疫春遊 鷹揚八卦嬌客報到
    2020/03/18 17:31

    賞鷹趣！防疫春遊 鷹揚八卦嬌客報到
    生活今日熱門
    剪掉鸚鵡鳥喙血淋淋PO臉書 網友怒轟肉搜警方追查
    2020/10/11 16:17

    剪掉鸚鵡鳥喙血淋淋PO臉書 網友怒轟肉搜警方追查

    直播主「動作片」外流提告 他挨告傻眼「有人也被告嗎？」
    2020/10/10 18:28

    直播主「動作片」外流提告 他挨告傻眼「有人也被告嗎？」

    2020雙十國慶「愛你愛你十全十美」 台中結婚登記爆增５倍
    2020/10/10 18:17

    2020雙十國慶「愛你愛你十全十美」 台中結婚登記爆增５倍

    違規在52甲濕地內填土宜縣府卻不重罰 營建署發文打臉
    2020/10/10 19:15

    違規在52甲濕地內填土宜縣府卻不重罰 營建署發文打臉

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播