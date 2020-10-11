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    花蓮市獲經濟部補助 4星重慶市場加蓋防漏水

    花蓮市公所今年向經濟部爭取改善經費，獲補助436萬元進行重慶市場頂樓加蓋防水工程。（記者王峻祺攝）

    花蓮市公所今年向經濟部爭取改善經費，獲補助436萬元進行重慶市場頂樓加蓋防水工程。（記者王峻祺攝）

    2020/10/11 13:50

    ［記者王峻祺／花蓮報導］花蓮市共計5座公有零售市場，其中位於市區重慶路的重慶市場，2015年斥資2億元改建，去年獲4星認證優良市集，但因出現頂棚漏水問題，市公所今年向經濟部爭取改善經費，獲補助436萬元進行頂樓加蓋防水工程，預計下月16日完工，施工期間市場照常營運。

    花蓮市公所今年向經濟部爭取重慶市場設施改善工程，由經濟部辦理「公有零售市場及列管夜市設施改善補助」，總計核定484萬6千元，其中補助436萬元，市公所自籌48萬6千元。

    花蓮市公所表示，重慶市場在2015年3月啟用後，陸續出現頂棚漏水情形，雖經塗以矽膠及抓漏改善，但因頂樓為攤商營業用自來水塔區，設有許多箱涵與管線，若只施作防水工程恐難杜絕樓板漏水問題。

    市長魏嘉賢說，經評估並與攤商自治會商討後，在符合相關法規前提下，以屋頂加蓋方式，防止雨水滲漏至頂樓地板，同時在周邊增加防水工程，加強建築物的防水性、耐候性、持久性及隔熱性。

    重慶市場近年參加經濟部優良市集評選，陸續拿下佳績，繼2018年榮獲3星認證優良市集後，去年再摘下宜花東第1個獲得4星認證的傳統市場，200多個攤位中，則有5家攤商分別拿下4星及3星的「樂活名攤」星級認證。

    針對重慶市場推廣，市公所也一連多年舉辦傳統市場購物促銷活動，拉近市場與民眾距離，找回逛菜市場樂趣，讓消費者看見傳統市場的改變與優質購物環境，目前還舉辦「2020小城生活」活動花絮、攤商訪談紀錄展，展期將至10月底。

    重慶市場近年參加經濟部優良市集評選，繼2018年榮獲3星認證優良市集後，去年再摘下宜花東第1個獲得4星認證的傳統市場。（記者王峻祺攝）

    重慶市場近年參加經濟部優良市集評選，繼2018年榮獲3星認證優良市集後，去年再摘下宜花東第1個獲得4星認證的傳統市場。（記者王峻祺攝）

    花蓮市重慶市場改善工程，預計下月16日完工，施工期間市場照常營運。 （記者王峻祺攝）

    花蓮市重慶市場改善工程，預計下月16日完工，施工期間市場照常營運。 （記者王峻祺攝）

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