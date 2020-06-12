海纜級神經！糊塗夫ATM無卡存款 放14萬直接走人

1名人妻抱怨自己的丈夫使用ATM無卡存款，卻沒注意每次限存3萬元，直接放入14萬元現金就走了。ATM示意圖。（資料照）

2020-06-13 00:30:20

〔即時新聞／綜合報導〕1位人妻12日在臉書指出，拿了14萬元現金託付丈夫前往ATM使用無卡存款功能，丈夫卻不知道該功能每次只能存入3萬元，把14萬現金全數放入就走了，所幸該筆款項最後全數尋回，網友對此感到該名丈夫簡直是「海纜級神經」。

這位人妻在臉書社團「爆怨公社」指出，丈夫當時拿著14萬元現金到桃園1間銀行ATM無卡存款，直接按下「無卡自存」後，就把全部的現金都放進去，看到ATM出鈔口關閉，再按下「不列印明細」就揚長而去，完全沒有發現只有3萬元存款成功，11萬被吐出來。

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人妻指出，直到事發2天後，因有用錢需求而上網查詢存款，才發現裡面的金額短少很多，夫妻倆趕緊回到現場查看，原本心想為時已晚，但銀行經理瞭解詳情後，請行員在營業時間結束後立刻清點現金，幫助他們將遺失的款項全數找回。

不少網友對此表示，該名丈夫「已經不是神經大條可以形容」，有網友則留言提到「看來是個視金錢如糞土的先生呢」、「這真是太驚險了」、「我比較想知道妳老公在神明廳跪幾天」，也有網友建議，現在不少銀行都能透過LINE設定刷卡、存款、提款通知，如此一來能降低意外發生的機會。

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