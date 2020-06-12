疫後高雄巨蛋第一檔！高雄寵物用品展 折扣更勝3倍券

高雄寵物用品展今起至15日在高雄巨蛋登場。（記者張忠義攝）

2020-06-12 21:51:57

〔記者張忠義／高雄報導］今年受到武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）影響，全台寵物展喊卡。疫情趨緩後，全台第一場「展昭高雄寵物用品展」，今起至15日在高雄巨蛋登場，聯合破百家寵物廠商，業者喊出折扣更勝振興3倍券。

寵物展首次採用專業服務機器人，為講求防疫滴水不漏，且避免民眾長時間排隊等待，特別與禾煜科技聯手，安排專業服務機器人「豹小秘」於入口處採用紅外線測量、人臉辨識系統與民眾零接觸測溫。

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此外，破百家廠商為拚經濟搶買氣，共同祭出優惠撒手鐧！像是77％手工肉餅乾嚐鮮包僅需1元即可購入、銅板價的防疫外出必備品：30元PawPaw寵物潔淨露、臭味滾清潔除臭組合50元等眾多好康加碼贈送。

特別的是，今年展昭寵物用品展更是聯合展中寵物廠商之折扣，以及整合串聯寵物食品、寵物旅館、餐廳、醫院等相關店家之優惠，獨家發行展昭寵物展護照，回饋給南台灣展昭寵物展參觀者。

「展昭寵物展護照」匯集寵物品牌優惠折扣，結合串聯南台灣寵物店家，跨區域拚優惠回饋消費者，可望促進高雄經濟錢潮。現場領取方式：​每日前100名於「網路活動兌換處」櫃台兌換者、展昭家族日報名者、S型跑跑王參加者。

另有優惠折扣祭：優惠破盤大驚喜，無塵原貓咪礦砂10元直接扛回家！酷斯特寵物零食百元有找、ZEAL真致牛奶市售唯一無乳糖小動物牛乳，99元展中限定優惠價。

展後大回饋，聯合超過30家廠商，額外加碼贈！消費者於展中消費滿額2000元，就有機會把毛孩最愛商品抽回家。

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