野柳國小畢業生划獨木舟 宣誓復育軟絲、永續海洋資源

新北市野柳國小今日下午在萬里區野柳海王星碼頭辦理獨木舟薪傳畢業活動，畢業生與在校生操划獨木舟進入會場，宣誓復育軟絲、維護海洋生態。（記者俞肇福翻攝）

2020-06-12 17:47:23

〔記者俞肇福／新北報導〕新北市野柳國小今日下午在萬里區野柳海王星碼頭辦理獨木舟薪傳畢業活動，畢業生與在校生身背自製的軟絲公仔，操划獨木舟進入會場，宣誓復育軟絲、維護海洋生態，也呼籲大眾為海洋存本，永續海洋資源。

野柳國小校長張錦霞表示，去年畢業生有感於野柳海域生物資源日益枯竭，自發寫信給新北市長侯友宜，提議在海王星碼頭外海劃設保育線，成立生態保育園區，讓野柳海域恢復生態多樣性，永續海洋環境。

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侯市長親自參與去年獨木舟薪傳活動表達支持，而在新北市政府教育局、漁管處、工研院及交通部北觀處合作下，於2019年底劃設保育線，成立「新北市野柳水產動植物繁殖保育區」，今年更獲海委會專案補助維運計畫，將進行導覽培訓、生態旅遊、水域休閒活動體驗、水域監測及竹叢礁施放等活動，讓野柳學童守護家鄉美麗海洋的願望成真。

應屆畢業生呂冠廷是本次獨木舟薪傳宣誓代表，他說：「去年在學長姐努力下，成立生態保育園區的目標終於實現，今天薪傳滿周年，很高興和大家分享軟絲大量回來繁殖的喜訊，也希望學弟妹要主動參與淨灘和守護家鄉海洋的活動，讓野柳的優質海洋文化繼續傳下去。」

教育局工程及環境教育科科長李幼安表示，新北市擁有全國最長的海岸線，學校結合教育、觀光和生態環境復育，持續發展生活化、在地化的海洋教育課程及活動，教導孩子「知海、親海、愛海」，讓海洋與人類和平共存，這次活動除了展現野柳海洋小勇士的精神傳承，更藉由小朋友想要守護海洋的心，將軟絲再次復育回來美麗的大海，營造人類、生物、環境三者皆友善的水域環境，也讓野柳保育區和地質公園一樣成為世界級的海洋生態園區。

新北市野柳國小今日下午在萬里區野柳海王星碼頭辦理獨木舟薪傳畢業活動，畢業生與在校生操划獨木舟進入會場，宣誓復育軟絲、維護海洋生態；圖左為野柳國小校長張錦霞將獨木舟結訓證書頒發給學生。（記者俞肇福攝）

新北市野柳國小今日下午在萬里區野柳海王星碼頭辦理獨木舟薪傳畢業活動，畢業生與在校生操划獨木舟進入會場，宣誓復育軟絲、維護海洋生態。圖中碼頭邊的家長與小朋友也開心地噴水槍，給學生加油。（記者俞肇福攝）

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