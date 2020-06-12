感謝防疫人員 永隆國小三胞胎六手聯彈超吸睛

台中市議會文化教育委員會今天前往永隆國小進行市政考察，六年級的三胞胎劉以樂、劉以柔、劉以寛展現鋼琴六手聯彈絕活。 （記者陳建志攝）

2020-06-12 17:57:14

〔記者陳建志／台中報導〕台中市議會文化教育委員會今天到永隆國小、中台灣影視基地等地進行市政考察，為了感謝全國防疫人員的辛勞，並迎接到訪貴賓，永隆國小六年級的三胞胎劉以樂、劉以柔、劉以寛展現鋼琴六手聯彈絕活，並與學校合唱團、爵士鼓手聯手演出，絕佳默契贏得滿堂彩。

台中市議會教育文化委員會召集人林碧秀及市議員江肇國、沈佑蓮等人，今天到永隆國小視察人行道藝術路燈、演藝廳改建普通教室；爽文國中興建足球場；以及中臺灣影視基地和光復新村等建設，包括教育局長楊振昇、文化局長張大春、新聞局長黃國瑋、運動局長李昱叡等人都出席。

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為了迎接貴賓，並感謝全國辛苦的防疫人員，讓大家在全球疫情大流行時，還能安心在學校上課，六年級三胞胎劉以樂、劉以柔、劉以寛，結合五年級合唱團鄭允睿、張宜蓁、林畹琇、張緹斯，以及四年級節奏樂隊爵士鼓手陳東蔚一起聯合演出兩首曲子，第一首是改編自歌曲《手印》，第二首是展現青春活力動感的曲子《Mamma Mia》，絕佳默契的六手聯彈和合唱團演出，贏得滿堂彩。

三胞胎大哥劉以樂說，3個人出生時間都各差1分鐘，從小就開始練鋼琴，直到五年級升五年級的暑假才開始練習六手聯彈，雖然三胞胎天生默契就好，不過3人說因為彈琴時位置太擠，手肘常會碰到，一開始常練到吵架，不斷練習後才漸漸習慣，默契也越來越好，之前就曾受邀在國家歌劇院演出。

位於大里重劃區的永隆國小辦學績效卓著，每年新生入學都要總量管制，張永志校長今天也特別介紹人行道藝術路燈、1至5樓大型馬賽克壁畫、演藝廳改建普通教室、太陽能路燈等設施，以及學校為參加台中市或全國性美術比賽得獎作品設置於人行道牆面的「永隆藝起來」繪畫作品展示區、中庭多功能足球場、寶貝龍圖書館、思學水生池、築夢舞台、校園與角落綠美化等受到師生喜歡的建設。

永隆國小五年級合唱團和爵士鼓手陳東蔚聯手演出，感謝辛苦的防疫人員。 （記者陳建志攝）

台中市議會文化教育委員會今天召集人林碧秀（左7）、市議員江肇國（左5）、沈佑蓮（右5）一起到永隆國小考察。（記者陳建志攝）

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