水商球場龜裂年傷百人 政院中辦爭取680萬修復

南投縣國立水里商工室內體育館，屋頂漏水、天花板掉落，成為校園活動一大隱憂。（記者劉濱銓攝）

2020-06-12 17:43:46

〔記者劉濱銓／南投報導〕南投縣國立水里商工，是孕育國內划船等體育選手的搖籃，惟校園戶外球場，以及室內體育館，因年久失修，導致地面龜裂、天花板漏水，每年約有百名學生跌倒擦傷，行政院中辦執行長蔡培慧，今（12日）偕同體育署官員會勘，將爭取680萬餘元經費，協助整修，盼營造安全校園環境，推動體育發展。

蔡培慧表示，水里商工是體育重鎮，相關運動設施必須符合規範，尤其當地水里國中，以及鄰鄉的信義國中學生，都會到此運動訓練，因此戶外球場必須儘速維修，另在室內的體育館，挑高建物與天花板修繕不易，除了抓漏之外，也要更換省電燈具，在體育署的協助下，盼今年經費能到位，以提供安全運動環境。

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體育署學校體育組組長王漢忠指出，該校戶外球場龜裂嚴重，室內天花板也漏水，在得知校方需求，以及行政院中辦的反映後，便前來了解現況，未來會盡快協助處理、改善。

校方表示，戶外球場在921大地震後出現下陷，地板鋪面也有多處龜裂，近年學生在球場運動常有跌倒受傷，每年約有百件，室內場館的屋頂，也因漏水造成天花板掉落，兩處的修繕經費約680萬元，感謝相關單位的會勘與協助，幫助修復校園設施，讓學生有完善的學習環境。

南投縣國立水里商工戶外球場鋪面斑駁龜裂，行政院中辦執行長蔡培慧（左）與體育署官員會勘，將爭取經費修復。（記者劉濱銓攝）

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