大安媽祖文化園區蓋雕像 市府規劃僅「7行字」遭議會退回

台中市政府「大安媽祖文化園區─媽祖雕像及周邊景觀工程」提案，遭議會退回。（台中市政府提供）

2020-06-12 17:36:02

〔記者蘇孟娟／台中報導〕大安媽祖文化園區案終結？宗教盛事大甲媽祖遶境昨夜起駕，台中市政府向市議會提案大安媽祖文化園區籌蓋媽祖雕像等工程，今天由市議會交通地政委員會審查，觀旅局僅提出7行報告，無實質規劃內容及預算概估，遭議員接力痛批形同要議會「空白授權」、不尊重議會，而且大安媽祖文化園區基礎工程早已完工驗收且決算，更被質疑「母體都決算要拿什麼辦追加」、「提案本身有問題」，全案被退回，委員會並決議，市府須與媽祖文化園區切割後提全新計畫再從長計議。

台中市大安媽祖文化園區基座完成卻無雕像，園區規劃懸宕，市府5月15日向台中市議會提案雕像及周邊景觀工程，當時議會決議附帶意見條件，要求召開公聽會並須修正調整內容，「以觀光文化、地方主題園區的方式修正」後付委，市議會交通地政委員會今天審查。

請繼續往下閱讀...

觀旅局長林筱淇先是強調，此案有定位不夠明確問題，一年來無論向民間勸募或引進投資等，均乏人問津，但市府一年來收集各方意見後，對如何創造甲安埔打造出具文化藝術觀光的計畫已準備好了，但因議會之前曾附帶決議此案不得另行辦理追加預算，基於尊重議會的立場，提出「大安媽祖文化園區─媽祖雕像及周邊景觀工程」案尋求支持，讓市府得以循預算程序編列預算辦理。

但觀旅局針對議會要求調整規劃方向的附帶意見說明僅有兩頁公文，有關規畫方向更僅有7行文字，引爆市議員不滿。

議員陳淑華嗆是「糊弄議會」，她問林筱淇，「只有簡單7行字，這是計畫嗎」，毫無內容的內容也沒有預算概估，擺明只是要議會「空白授權」，非常不尊重議會；議員何文海質問園區到底要改到怎樣，沒有計畫是要同意什麼；議員劉士州也說，完全看不到修正內容。

議員陳政顯更質疑，園區當初編的6億餘元已執行完畢更已辦完決算，如今再提案要求追加，是要拿什麼來辦追加，「母體都決算了，要如何追加」，「提案本身有問題」。

議員謝明源也批評，這次提案是新工程嗎？分明是園區未完成的工程，要如何追加，批觀旅局尊重議會的說詞是講笑話。

劉士州說，大安媽祖園區是前市長胡志強任內推動，建議盧市府「斷尾求生」，應另推預算科目及計畫，「提案本身有問題」，屆時再把媽祖建設等納入就好了，就不必追加預算。

陳政顯也建議，既然大安媽祖園區基礎工程已完工驗收並決算，請市府針對現有建設及海線地區如何整合地方環境及資源提升觀光產業鏈，有何想法整合地方環境及資源特色，再提新計畫，不應還在大安園區打轉。

召集人陳廷秀指出，請市府把名稱改掉，並非為難，而是要協助解決問題，用相同名稱提案等於追加預算，若用新案子就不衝突，市府也得以完全解套。

因眾人均認同此案沒有審查必要，陳廷秀宣布該案退回不予審查，市府另提新案，若有完整園區需求循預算程序辦理。

會後林筱淇說，當地民眾對大安媽祖文化園區寄望甚深，市府盼能全力促成滿足地方對園區帶來的效益，未來會再積極妥善規畫研擬，盼能加速地方產業及觀光發展。

大安媽祖文化園區媽祖雕像及周邊景觀工程遭議會交通地政委員會退回。（記者蘇孟娟攝）

台中市政府向市議會提案大安媽祖文化園區籌蓋媽祖雕像等工程，市議會交通地政委員會今日審查，觀旅局僅提出7行報告，引發議員不滿。（記者蘇孟娟攝）

觀旅局長林筱淇報告大安媽祖園區規劃案。（記者蘇孟娟攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法