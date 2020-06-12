國輻中心與日本簽MOU 合作擴大材料、生醫研究
〔記者羅綺／台北報導〕國家同步輻射研究中心和日本高輝度光科學研究所（JASRI）、日本理化學研究所（RIKEN）今日簽署合作備忘錄。科技部表示，台日雙方將持續擴大與加深合作規模，在半導體、綠能材料、病毒與藥物開發等，由基礎科研帶動發展更多創新性與應用性的科學研究。
國輻中心表示，早在2000年，為擴展先進光源應用學術研究領域，便開始積極與高輝度光科學研究所洽談合作，由國科會（科技部前身）出資3億5000萬台幣，在日本兵庫縣的超級光子環（SPring-8）同步加速器光源設施，興建兩條台灣光束線，並簽署第一次合作備忘錄。
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當時SPring-8為世界上最大的人造光源，合作案是台日首件大型科研合作案，日本同意台灣在其最新的加速器上，由國輻中心設計並建造光束線，證明台灣的同步輻射技術已達國際頂尖水準，也為台日科學交流開啟新的里程碑。
國輻中心指出，1993年在台灣新竹啟用的台灣光源（Taiwan Light Source, TLS）屬於中低能量光源，2016年啟用的台灣光子源（Taiwan Photon Source, TPS）屬於中能量光源，兩者適合紅外光、真空紫外光與X光研究，而1997年日本啟用的SPring-8是高能量光源，適合高能X光研究，三個光源在亞洲地區加乘互補。
時至今日，台灣是唯一一個在SPring-8建造光束線的國家，後來雙方在2010年簽署第二次合作備忘錄，今年是第三次合作備忘錄，凸顯出台日科技合作的深遠情誼。
國輻中心表示，20年來在尖端材料與生醫科學等領域，雙方使用這兩條光束線共同發表的SCI國際期刊達550篇以上。除了國輻中心外，每年約有200人次的台灣各大院校與研究機構之研究人員及學生，飛往位於日本關西地區，自大阪往西約一個小時新幹線車程的SPring-8，使用這兩條光束線進行尖端研究。
科技部表示，基礎科研之推動及大型科研設施之設置為其核心任務之一，透過本次與日方在尖端光源科技的合作，台日雙方將持續擴大與加深合作規模，在半導體、綠能材料、病毒與藥物開發等，由基礎科研帶動發展更多創新性與應用性的科學研究，並共同研發「高能量同調X光先進實驗技術」。
此外，SPring-8也規劃在2026年進行升級，屆時將成為世界最亮的高能量光源，台灣研究學者可結合運用台灣光源、台灣光子源以及SPring-8的台灣光束線，涵蓋所有科學能量範圍進行實驗，期待未來台日雙方將共同開創更多頂尖的研究成果。