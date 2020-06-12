國輻中心與日本簽MOU 合作擴大材料、生醫研究

國輻中心、日本高輝度光科學研究所及日本理化學研究所以視訊方式簽署合作備忘錄，圖為高輝度光科學研究所的雨宮慶幸理事長（左二）、理化學研究所播磨事業所的前川治彥所長（右二）（國輻中心提供）

2020-06-12 17:32:57

〔記者羅綺／台北報導〕國家同步輻射研究中心和日本高輝度光科學研究所（JASRI）、日本理化學研究所（RIKEN）今日簽署合作備忘錄。科技部表示，台日雙方將持續擴大與加深合作規模，在半導體、綠能材料、病毒與藥物開發等，由基礎科研帶動發展更多創新性與應用性的科學研究。

國輻中心表示，早在2000年，為擴展先進光源應用學術研究領域，便開始積極與高輝度光科學研究所洽談合作，由國科會（科技部前身）出資3億5000萬台幣，在日本兵庫縣的超級光子環（SPring-8）同步加速器光源設施，興建兩條台灣光束線，並簽署第一次合作備忘錄。

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當時SPring-8為世界上最大的人造光源，合作案是台日首件大型科研合作案，日本同意台灣在其最新的加速器上，由國輻中心設計並建造光束線，證明台灣的同步輻射技術已達國際頂尖水準，也為台日科學交流開啟新的里程碑。

國輻中心指出，1993年在台灣新竹啟用的台灣光源（Taiwan Light Source, TLS）屬於中低能量光源，2016年啟用的台灣光子源（Taiwan Photon Source, TPS）屬於中能量光源，兩者適合紅外光、真空紫外光與X光研究，而1997年日本啟用的SPring-8是高能量光源，適合高能X光研究，三個光源在亞洲地區加乘互補。

時至今日，台灣是唯一一個在SPring-8建造光束線的國家，後來雙方在2010年簽署第二次合作備忘錄，今年是第三次合作備忘錄，凸顯出台日科技合作的深遠情誼。

國輻中心表示，20年來在尖端材料與生醫科學等領域，雙方使用這兩條光束線共同發表的SCI國際期刊達550篇以上。除了國輻中心外，每年約有200人次的台灣各大院校與研究機構之研究人員及學生，飛往位於日本關西地區，自大阪往西約一個小時新幹線車程的SPring-8，使用這兩條光束線進行尖端研究。

科技部表示，基礎科研之推動及大型科研設施之設置為其核心任務之一，透過本次與日方在尖端光源科技的合作，台日雙方將持續擴大與加深合作規模，在半導體、綠能材料、病毒與藥物開發等，由基礎科研帶動發展更多創新性與應用性的科學研究，並共同研發「高能量同調X光先進實驗技術」。

此外，SPring-8也規劃在2026年進行升級，屆時將成為世界最亮的高能量光源，台灣研究學者可結合運用台灣光源、台灣光子源以及SPring-8的台灣光束線，涵蓋所有科學能量範圍進行實驗，期待未來台日雙方將共同開創更多頂尖的研究成果。

國輻中心、日本高輝度光科學研究所及日本理化學研究所以視訊方式簽署合作備忘錄，圖為國輻中心羅國輝主任（中間） 、陳俊榮副主任（左三）、許國棟副主任（右三）（國輻中心提供）

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