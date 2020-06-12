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司法院竟幫新垣結衣慶生？「國民老婆」梗法治宣導 網友大讚

司法院幫新垣結衣慶生，創意法治宣導獲網友大讚。（圖取自司法院臉書）

司法院幫新垣結衣慶生，創意法治宣導獲網友大讚。（圖取自司法院臉書）

2020-06-12 17:07:42

〔即時新聞／綜合報導〕台灣司法院竟幫新垣結衣慶生？日本女星新垣結衣以其甜美長相，以及細膩的演技而聞名，素有「國民老婆」的稱號。昨（11日）正好是她32歲的生日，不僅日網掀起一片慶生潮，連台灣的司法院也在臉書為其慶生，並藉時事說明「重婚罪」的知識，網友紛紛稱讚，「有創意」、「令人印象深刻」。

司法院於週三（10日）在臉書粉專發文表示，現在日本時間已經11日，祝賀「國民老婆」新垣結衣32歲生日快樂，並開玩笑的指出，「雖然是國民老婆，但Gakki醬只能跟一個人結婚喔！」隨後變身法律小教室，解釋刑法「重婚罪」的知識，提醒大家有配偶而重為婚姻或同時與2人以上結婚者，將被處5年以下有期徒刑，為非告訴乃論。

對此，網友紛紛笑回，「看到結衣，我還以為轉錯頻道」、「我認我重婚罪」、「抱歉我老婆為大家帶來麻煩了」、「沒有嫁給我的都是我潛在老婆」、「小編要不要做個于晏版本的？不然好多人每次都很愛說我老公是她們老公，真的很令人困擾呢」，不過也有人表示，「司法院怎麼會發這種東西啊，傻眼」，其他人則回覆，「這樣的介紹方式還蠻令人印象深刻的，至少不會看到起手式就轉台、「小編好有趣，結衣好可愛啊！」、「長知識了」。

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