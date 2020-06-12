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衣服洗好驚見「分屍蟑螂」正妹崩潰...網友喊燒：記得晾乾牠

女網友洗完衣服發現洗衣槽內竟躺著被分屍的蟑螂，讓她超崩潰。（圖擷自爆廢公社二館）

女網友洗完衣服發現洗衣槽內竟躺著被分屍的蟑螂，讓她超崩潰。（圖擷自爆廢公社二館）

2020-06-12 16:49:50

〔即時新聞／綜合報導〕蟑螂是無數人心裡的惡夢，如果看到牠出現在貼身衣物、食物或是身邊，肯定會成為許多人的陰影。一名女網友在臉書社團分享，洗完衣服之後，竟然發現洗衣槽內有一隻死蟑螂，而且還因為洗衣機的原因被分屍，讓她超崩潰，沒想到其他網友見狀頻開玩笑稱「你衣服洗好，它也洗乾淨了！」

女網友今在臉書社團「爆廢公社二館」中貼出一張相片，其中滿是衣服的洗衣槽內，竟有一隻已翻肚死亡的蟑螂，讓她崩潰地在貼文表示「衣服洗好要曬時崩潰了」。

沒想到網友看見這個畫面，還頻頻開玩笑說「快幫牠CPR」、「不會啦，牠也洗乾淨了啊」、「記得順便把小強晾乾」、「蟑螂洗得好乾淨啊」，而且還有人說，找了好久才發現蟑螂，並把照片PO在留言區，這名女網友便說「不要放大他啊！！！」

其他網友見狀，也紛紛找碴，發現洗衣袋上似乎有蟑螂的斷肢，還有蟑螂的翅膀，甚至有網友圈選出蟑螂的「殘屍」分布；也有網友分享，之前也有遇過類似的情形，只是看到的是壁虎，「牠的尾巴不見了！不見了！不見了！」

女網友最後表示，她將「小強屍體」處理完後，便再洗一次衣服，「洗衣精加爆加三次！」還回擊那些「喊燒」的網友說「搞不好你洗乾淨的衣服曬在那邊也被阿強爬過呀」。

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