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基隆白米甕砲台整修動工 未來可串成「一日雙塔」步道

基隆市定古蹟白米甕砲台修復再利用工程今天下午舉辦開工典禮，市府將整建服務中心及公廁，並將修繕涼亭、砲台坡道日式欄杆仿作及全區欄杆檢修。圖為白米甕砲台園區。（記者俞肇福翻攝）

基隆市定古蹟白米甕砲台修復再利用工程今天下午舉辦開工典禮，市府將整建服務中心及公廁，並將修繕涼亭、砲台坡道日式欄杆仿作及全區欄杆檢修。圖為白米甕砲台園區。（記者俞肇福翻攝）

2020-06-12 17:03:38

〔記者俞肇福／基隆報導〕基隆市定古蹟白米甕砲台修復再利用工程今天下午舉辦開工典禮，市府將整建服務中心及公廁，並將修繕涼亭、砲台坡道日式欄杆仿作及全區欄杆檢修。基隆市長林右昌說，未來整修完成後車子可停山下，有完整步道可貫通上山，透過古蹟修復、山海步道等系列計畫，把當地包括基隆燈塔、白米甕砲台及球子山燈塔等串接起來，打造成為西岸重要的觀光步道。

林右昌說，市府除了把原有的庫房整修成為服務中心，另外還包括廁所及周邊環境改善等，總工程費3000萬元，應該可以在明年農曆春節後完工，將為西岸地區歷史場景再現奠定重要里程碑。

林市長還說，太白莊、白米甕地區的居民都是「坐在歷史寶藏上」，日前他從基隆燈塔走到球子山燈塔，一路上深受感動，沿途看到被荒煙蔓草淹沒的萬人堆砲台等，風景真的是太漂亮了，日後一定可以成為西岸重要的觀光步道，觀光客可以把車子停在山下，走環狀步道上來白米甕炮台。

林市長表示，市府藉由古蹟修復計畫、都發處山海步道系統等計畫，把環狀廊帶串接起來，接下來就是白米甕周邊地區整修，包括兒童遊戲空間也會重新整理，山海步道第二期工程則會接上球子山燈塔，讓民眾可以從基隆燈塔走到球子山燈塔，完成「一日雙塔」。

文化局表示，白米甕砲台原名為「白米甕堡壘」，始建於1900年12月，完成於1902年7月，是日治時期「基隆要塞」10座堡壘砲台之一，更為基隆要塞中最早完成配砲的堡壘砲台。歷經多年的調查研究、審查、規劃設計等工作，總算於今年5月中完成修復工程發包，工程240個日曆天。

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基隆市定古蹟白米甕砲台修復再利用工程今天下午舉辦開工典禮，市府將整建服務中心及公廁，並將修繕涼亭、砲台坡道日式欄杆仿作及全區欄杆檢修；工程經費3000萬元，施工日期240日曆天。（記者俞肇福翻攝）

基隆市定古蹟白米甕砲台修復再利用工程今天下午舉辦開工典禮，市府將整建服務中心及公廁，並將修繕涼亭、砲台坡道日式欄杆仿作及全區欄杆檢修；工程經費3000萬元，施工日期240日曆天。（記者俞肇福翻攝）

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