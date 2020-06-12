大甲媽起駕遶境 中市特警用「眼神」護鑾轎

中市警局首度派出特勤中隊護鑾轎。（記者許國楨翻攝）

2020-06-12 16:14:20

〔記者許國楨／台中報導〕大甲媽祖昨晚正式起駕，因遶境期間幾乎年年都發生搶轎情形，中市警方不敢大意除事先向特定團體展開約制告誡，也首度由保安大隊特勤中隊陣列兩旁護轎維安，儘管信眾相當熱情，不斷往神轎推擠要躦轎或扶轎，戴口罩特警見出聲阻止隨即被吵雜聲淹沒，改以眼神威嚇，一直到中彰交界再交由彰化警方繼續維安，讓起駕活動順利完成。

今年的遶境進香援例遶經大甲、清水、沙鹿、龍井及大肚等轄區後南下彰化、嘉義及雲林縣境，預定20日22時許返回大甲鎮瀾宮安座，起駕及回鑾遶境活動期間，台中警局前後動員約1800人次警力，還特地向警政署申請警力支援，以強化維持治安、交通疏導及協助防疫人流管制等工作。

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其中針對鑾轎安全維護，市警局除就歷年來勤務規劃加強外，更著重於可能滋事複雜背景人士的約制、告誡，尤其避免搶轎衝突、沿途安全維護及突發事故防處，針對過去曾經發生衝突處所、搶轎點，除部署優勢警力嚴陣以待，更比照特勤模式先期實施搜巡、確實掌控，發現異狀積極蒐證。

而昨晚起駕遶境期間，為避免熱情信眾爭相躦轎或扶轎發生衝突，市警局首度派出保安大隊特勤中隊在大甲區、清水區排兵列陣，執行媽祖鑾轎安全維護工作，但因現場鞭炮等各種聲音實在太大，戴口罩特警發現，出聲阻止太靠近鑾轎的信眾，效果不大，索性改以平日常訓中，面對攻堅勤務要求必須震懾對方的氣勢，改以「眼神」威嚇，順利完成維安任務。

但剽悍特警也有溫柔的一面，期間見有老人家或小朋友在人群中遭推擠，也不忘協助幫忙，有特警說，跟隨歷史傳承的腳步往前走，感受虔誠信眾的力量，隨護在媽祖神轎左右，不僅是勤務更是榮譽，也有特警說，能恭逢宗教盛事，還能親身體驗宗教力量及人民信仰的真誠，內心也倍感溫馨。

中市警局首度派出特勤中隊護鑾轎。（記者許國楨翻攝）

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