國5接蘇花改年底完成可行性研究 初估經費近200億

國5銜接蘇花改可行性評估區位圖。（圖：高公局提供）

2020-06-12 16:21:22

〔記者鄭瑋奇／台北報導〕蘇花改今年初全線通車後，6月20日起還會進行提速，為讓民眾從國道5號銜接蘇花改更順暢，交通部高速公路局已依行政院公共工程委員會、交通部指示，展開國5銜接蘇花改可行性評估作業，預定今年底前提出可行方案後循序陳報交通部、行政院核定。

另外，國5蘇澳服務區現已可提供往來北、宜、花用路人中途停車休息、用餐、如廁等功能，後續將於今年9月再完成加油站工程，明年5月底前可提供民眾加油服務。

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交通部長林佳龍、宜蘭縣長林姿妙、高公局長趙興華、立法委員陳歐珀等人，今日視察宜蘭地區交通及觀光建設。高公局表示，為紓解蘇花公路改善計畫完工通車後，往來花東地區用路人行經長隧道群及長途駕駛產生的疲勞，已分別於107年、108年啟用「國道5號蘇澳服務區」第一期及第二期設施，預計今年將完成最後一期加油站新建工程硬體建設，後續交付營運廠商進駐裝修設備（營業站屋、加油機等），及申請營運許可後，明年5月底前，蘇澳服務區就可提供用路人更完整的服務。

國5直接銜接蘇花改的可行性研究，主要是讓民眾從國5至蘇花改更順暢，不需繞進市區，並紓解蘇澳地區交通壅塞情況。

高公局表示，目前已完成可行性研究的期初報告，路線規劃從國5末端穿過山坡地，銜接到蘇花改白米橋與東澳隧道間的永樂高架橋，路線長度約7公里，所需經費初估近200億元；不過確切經費需待後續完成地質調查，確認路線中隧道、橋梁長度，及用地取得所需費用才能確定。

另外，車道寬度目前規劃會做到單向雙線道，不過因蘇花改該段只有一線道通行，標線劃設是要一線道加上路肩，還是雙車道通行，後續還會再討論。

蘇澳服務區明年5月底前，將新設加油站提供民眾加油服務。（高公局提供）

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