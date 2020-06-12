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柯P稱基隆輕軌終點應設南港車站 林右昌贊同：最佳方案一定要做

基隆輕軌綜合規劃的期末報告預計六月底完成，希望今年底通過綜合規劃，明年完成細部設計，力拚明年底動工，2027年完工。（圖：基隆市政府提供）

基隆輕軌綜合規劃的期末報告預計六月底完成，希望今年底通過綜合規劃，明年完成細部設計，力拚明年底動工，2027年完工。（圖：基隆市政府提供）

2020-06-12 14:39:04

〔記者林欣漢／基隆報導〕台北市長柯文哲11日指出，基隆輕軌的終點站應設在南港火車站，而不應是南港展覽館站，因為設在南港火車站的發展絕對大於設在南港展覽館站；對此，基隆市長林右昌今天下午說，感謝柯市長的認同與支持，不管從交通規劃還是城市發展的角度，這都是最佳方案，一定要做。

柯文哲昨天赴北市議會接受總質詢，有議員建議市府應積極向中央爭取基隆輕軌的終點站設在南港火車站，而非南港展覽館站。柯文哲表示，他完全贊同議員的看法，基隆輕軌的終點站應設在南港火車站，而不應是南港展覽館站。

基隆輕軌全線約19公里，沿線擬設南港展覽館、樟樹灣、汐科、汐止、五堵、北五堵、六堵、七堵、八堵、三坑、基隆及基隆旅運智慧大樓等12處車站。綜合規劃的期末報告預計6月底完成，希望今年底通過綜合規劃，明年完成細部設計，力拚2021年底動工、2027年完工。

柯文哲說，因為設在南港火車站的發展絕對大於設在南港展覽館站，不過，如果要設在南港火車站就必須走地下，需要的經費達88億元，市府正在跟交通部談這筆錢怎麼出，市府這邊也會努力籌錢。

對於柯文哲的說法，林右昌今天表示，一直以來，他的主張就是讓規劃運量已達中運量捷運下限的基隆輕軌，一定要接到南港轉運站，讓基隆連上高鐵與台北捷運路網，據他的了解，基隆市、交通部與台北市對此也有高度共識，正朝這個方向在努力。

另外，柯文哲也提到，「未來5年內，南港是台北市發展最快的地方，所以現在不做，未來一定會後悔。」對此，林右昌說，感謝柯市長的認同與支持，不管從交通規劃還是城市發展的角度，這都是最佳方案，一定要做。

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