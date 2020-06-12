澎湖焚化爐候選場址生變 白沙民眾連署抗議

澎湖縣府會白沙考察行程，傳出地方反對焚化爐，臨時取消焚化爐預定地視察行程。（記者劉禹慶攝）

2020-06-12 14:25:18

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕原被列為澎湖焚化爐候選場址之一的白沙後寮村，傳出鄰近通樑、後寮村民連署抗議，今日原本澎湖縣府會考察後寮焚化爐預定地行程，也被迫臨時喊卡，澎湖縣議員魏長源強調與民意同在，只要民眾反對，會要求縣長賴峰偉撤案。

澎湖目前每日生產垃圾60至80噸，長年以來仰賴後送台灣本島，委由台灣高雄或其他縣市焚化爐代燒，不僅每年耗費數億公帑在運送及處理費用上，不時還傳出他縣市拒絕代燒，導致垃圾無法送出，堆積在垃圾掩埋場，日積月累不僅造成髒亂惡臭外，更屢傳悶燒火警，因此縣長賴峰偉誓言任內完成焚化爐興建案。

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根據環保局的規劃案，焚化爐候選場址包括在馬公、湖西、白沙等，其中白沙設在後寮納骨塔附近，預計斥資9.8億元，興建2座焚化爐，附近並規劃為環保園區，但目前都只是規劃階段，未來還需要經過環保評估、說明會等程序，尚未塵埃落定，但因資訊不夠透明，引發後寮及通樑村民不滿。

針對村民們發動連署，縣議員魏長源強調，絕對與民意站在一起，只要民眾反對，就會堅持反對，並要求縣府將白沙後寮剔除為候選場址之一。

通樑村長鄭成財表示，澎湖縣政府在未向村民說明前，就要設置焚化爐，一定會反對到底。

澎湖縣長賴峰偉則向地方喊話，未來會積極與地方民意溝通，取得地方共識後才會決定設置地點，為了解決長期以來澎湖垃圾問題，澎湖焚化爐一定會興建。

白沙後寮納骨塔附近土地，傳出為焚化爐候選場之一。（記者劉禹慶攝）

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