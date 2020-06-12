全國首例 台東富岡漁港貨船碼頭船席招租

富岡漁港船席一位難求，縣府農業處將公開招標。（記者黃明堂攝）

2020-06-12 14:21:32

［記者黃明堂／台東報導］台東市富岡漁港貨船碼頭船席一位難求，台東縣政府農業處決定公開招標，以低租金擇優進駐，希望對未來貨運品質注入新血，讓離島居民殯葬後送、廢棄物清運及民生緊急物資運送的公益事務能更有制度化管理。

縣府農業處表示，富岡漁港長期以來貨船碼頭無制度化管理，原貨船舶位擁擠、供不應求卻，為能提供更有競爭力的貨運服務，縣政府在港區候船室的對面岸邊的45平方公尺的陸域面積及450平方公尺的水域面積，將辦理公開評選的方式，選出優勝的貨船廠商來進駐、經營。

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農業處指出，船席租賃7年，公告底價是115萬元、保證金175萬元，保證金則視當年營運績效逐年退還，經審議營運績效良好，得優先續約1次最長3年，得標、簽約後，不得延遲、讓渡、贈與、轉售及保留經營該租賃標的。

投標廠商基本資格必須是登記有案的公司行號，且符合經營船舶運送業、船務代理業、船舶貨物裝卸承攬業項下各類行業的資格者。

關於租賃基地的用途，農業處強調，要符合倉儲業、船舶運送業、船務代理業、船舶貨物裝卸承攬業執行業務及其他依所提經縣府核可的計畫用途；經營應具有平衡離島物價、定期協助縣府及縣府附屬政府機關以行政委託的公益事務。

農業處將於16日舉辦招商說明會，7月2日將公開資格標審核結果，隨後擇日辦理公開評選作業。

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