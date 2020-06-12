嘉市警察節表揚有洋蔥 「全職志工」陳採眉抱病受獎

嘉市警局志工陳採眉（右三）抗癌路上勇敢堅強，特地向醫院請假，今天上午由親友陪同坐著輪椅到市警局接受市長黃敏惠（右二）、市警局長張樹德（右一）表揚。（記者丁偉杰攝）

2020-06-12 14:10:09

〔記者丁偉杰／嘉義報導〕70歲嘉義市警察局志工陳採眉，自94年投入志工行列迄今，她樂觀健談，總是讓人感覺到歡喜與慈祥，今年4月因身體不適被診斷癌末，抗癌路上，仍樂觀向親友說：「不用擔心，我會奮鬥到最後一刻」，常掛念著出院後，要再回去當志工；今天上午市警局舉行警察節慶祝大會，她抱病受獎，感恩說：「很高興獲得肯定，人生沒走錯路！」

陳採眉因闌尾癌轉移至腹膜癌，目前在嘉義長庚醫院接受化療，日前獲悉榮獲今年嘉市警局績優志工，讓她精神都好了起來，直問「什麼時候可以領獎？」市警局長張樹德體恤她的身體狀況，特別將頒獎會場安排在警局大門口，市長黃敏惠今天上午參加警察節表揚大會前，提早到場表揚祝福陳採眉，陳則向醫院請假，由親友陪同，坐著輪椅出席受獎，現場氣氛溫馨感人。

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陳採眉說，她與丈夫張鎮三早年在中山路開體育用品店，夫妻倆都喜歡幫助人，丈夫原與她約定好「以後要一起當志工」，豈料丈夫肝硬化往生，她94年起投入志工行列，繼承丈夫當志工助人遺願。

她投入志工這些年，在嘉市警局、嘉基醫院、台中榮總灣橋分院急診室、嘉義捐血站、嘉市殯儀館等地，每週都可在這些地方看到她忙碌穿梭身影，堪稱「全職志工」，她樂觀健談、服務熱忱，讓人感覺到歡喜與慈祥。

陳採眉對社會、家庭無私奉獻，亦獲內政部志願服務獎、衛福部全國績優金質獎、全國衛生保健志工善馨獎、志工全勤獎及嘉市模範母親、好人好事代表等多項獎項肯定。

陳採眉獲嘉市警局績優志工殊榮（坐輪椅者），市警局體恤她的身體狀況，特別將頒獎會場安排在警局大門口。（記者丁偉杰攝）

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