萌！北市動物園野山羊寶寶2個月大了 「長檜」好害羞會偷偷看著你

台灣野山羊「長檜」是個頭好壯壯的健康寶寶。（台北市立動物園提供）

2020-06-12 13:24:09

〔記者蔡亞樺／台北報導〕台北市立動物園台灣動物區的台灣野山羊家族迎來新生寶寶，是個健康又害羞的小男生，保育員取名「長檜」，現在已經2個多月大。園方表示，台灣野山羊天性較膽小，「長檜」時常躲在戶外活動場左側陰涼的大涵管裡，若遊客沒有看到野山羊寶寶的身影，不妨往大涵管裡瞧瞧，說不定看到「長檜」正在盯著。

動物園於去年重新啟動台灣野山羊族群繁殖計畫，野山羊媽媽「長蘭」順利懷孕，今年3月29日平安產下健康的雄性幼仔，取名為「長檜」。保育員觀察「長檜」出生後，抱起來檢查時的活動力很旺盛，還會發出宏亮的叫聲，母性良好的媽媽「長蘭」，將「長檜」照顧的無微不至，在「長檜」出生後馬上就順利進行哺乳，有任何風吹草動，馬上讓寶寶來到自己身邊保護著牠。

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園方表示，「長檜」1週大的時候，就很會跑跳，還能輕易地爬到陡峭的山壁，1個月大時，成功轉換食性，開始跟著媽媽吃樹葉、狼尾草和胡蘿蔔簽等食物。最近保育員觀察到2個多月大的「長檜」，頭上已經出現小突起，就像可愛的小惡魔角，等到3個月大時的時候，小小羊角才會長得更明顯囉。

園方觀察到台灣野山羊族群，真的是有其『母』必有其子，野山羊寶寶的個性幾乎都跟媽媽一模一樣。保育員觀察，若較不怕人的個體生下的寶寶，也會跟媽媽一樣不怕人，「長蘭」個性警慎，帶大的寶寶也比較怕人，就算是每天相處的保育員也不能輕易靠近，「長檜」平時最喜歡的位置，就是在戶外活動場左側隱密陰涼的大涵管裡，在洞口露出小腦袋四處張望，靜靜地觀察著外面的世界。

台灣野山羊「長檜」現在已經兩個多月大。（台北市立動物園提供）

母性良好的野山羊媽媽「長蘭」，將寶寶「長檜」照顧的無微不至（。（台北市立動物園提供）

台灣野山羊天性較膽小，「長檜」時常躲在戶外活動場陰涼處休息。（台北市立動物園提供）

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