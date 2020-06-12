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台南捷運南科、安南2線 交通局：近期報交通部核備

市議員林志展質詢，要求市府應極力推動南科捷運的建置，替地方發展需求預先鋪路。（記者蔡文居攝）

市議員林志展質詢，要求市府應極力推動南科捷運的建置，替地方發展需求預先鋪路。（記者蔡文居攝）

2020-06-12 13:23:23

〔記者蔡文居／台南報導〕台南市先進運輸系統（捷運）興建計畫，目前進度最快的藍線第一期已進入綜合規劃階段。交通局長王銘德今天在議會答詢表示，南科先進運輸系統建置目前規劃2條路線，一條由南科經安南和順地區和府城連結，另一條則由南科連結藍線延伸線到高鐵站，近期完成期末報告後，將呈報交通部核備。

市議員林志展今天針對南科捷運交通建置提出質詢。他表示，因應南科三期擴建計畫拍板定案，未來南科的生活與交通機能必須強化，市府應推動南科捷運山手線的建置，建構完整的交通路網，替地方發展需求預先鋪路。

他說，從台南市區往南科與高鐵連結南科，這2條路線若能成真，對於南科周邊大眾運輸將有極大幫助。

王銘德答詢說，有關南科先進運輸系統的路線建置，有很多討論，市府正進行未來整體路網的規劃，目前已進入期末報告，經過專業顧問公司評估，發現南科的確是未來交通及旅次需求的核心區域，市府在整體路網已規劃2條路廊，一條是從南科往西南方向經安南區和順地區與府城連結的生活路網。另一條則是從南科往南方走，連接藍線延伸線到高鐵站。

王銘德表示，除了台鐵路廊之外，這2條線是未來南科發展非常重要的路廊。目前已納入第二期路網建置計劃，配合前瞻2.0計劃，把未來要執行的可行性評估和綜合規劃等相關經費納入，現在整體路網計劃已進行到期末，近期會進行期末報告，並呈報交通部核備。

根據交通通局的規劃，目前優先路網藍線第一期已進入綜合規劃階段，預計民國116年底建置完成並試營運；綠線已完成可行性研究並提報交通部審查，預計118年中建置完成並試營運；第一期藍線延伸線、紅線刻正辦理可行性研究，預計120年建置完成並試營運。

交通局長王銘德表示，南科先進運輸系統建置目前規劃二條路線，近期完成期末報告後，將呈報交通部核備。（記者蔡文居翻攝）

交通局長王銘德表示，南科先進運輸系統建置目前規劃二條路線，近期完成期末報告後，將呈報交通部核備。（記者蔡文居翻攝）

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