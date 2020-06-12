從水稻改種葡萄 青農：收入增10倍

埔心鄉葡萄評鑑會登場。（記者顏宏駿攝）

2020-06-12 12:51:41

〔記者顏宏駿／彰化報導〕經濟景氣低迷，彰化縣近年湧現許多青年農民，他們都利用各種場合交流技術，今天埔心鄉農會夏季葡萄評鑑會登場，場內大家較勁品質，場外則交流種植的技術和收入。

一名張姓青年農民分享他返鄉從農的心得，他說，自己從農逾7年，以前種水稻，每分地扣掉成本淨利約1萬元，4年前改種葡萄收入漸增，去年平均一分地淨利約10多萬元，但他強調，水稻較省工，是他從農的「起手式」，可以有較多時間了解土壤、病蟲害、各種農藥和肥料的特性，他到社區大學和農改場充實新知，要種葡萄前，他已充分準備，因為它屬於溫帶水果，病蟲害多，工法繁複，要種出品質好的葡萄，各項田間管理都要做到位。

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埔心農會總幹事張旗聞說，從種稻改種葡萄，每分地淨利增10倍，一點都不誇張，如果田間管理到位，品質達到農會收購要求（甜度、無農藥殘餘等），有些農民每分地收入甚至達20萬元，如果自產自銷，已有口碑，或評鑑會得獎，每分地收入達30萬元不是夢。

張旗聞表示，青年從農一定要吃得了苦，農會不定時跟台中區農改場舉辦各項農業技術的觀摩會，農民要不斷接受新知，克服種植的門檻和障礙。

台中區農改場果樹研究室副研究員葉文彬表示，葡萄的品質選別有所謂的「三頭四度」，三頭就是葩頭（一整串）要多顆，粒頭要大，粉頭（白色果粉）要漂亮，所謂四度就是甜度至少要18度，酸度在0.4度，硬度要夠，最後則是色度要夠紫黑，這些項目牽涉到植株的營養，環境和土壤，農業技術是「學無止境」，要成為專業農夫一定要耐得住環境的考驗，和不斷追求新知。

埔心鄉葡萄評鑑會登場，總幹事張旗聞推銷在地葡萄。（記者顏宏駿攝）

今天埔心鄉農會夏季葡萄評鑑會登場。（記者顏宏駿攝）

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