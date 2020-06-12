搶攻疫後國旅財 北市推50元銅板價暢玩景點與場館

台北市政府今宣布在7月15日至8月31日暑假期間，推出50元就能「7大場館一票玩到底」優惠票券，包括廣受民眾喜愛的北美館、士林官邸等，都能一次暢遊。（記者沈佩瑤攝）

2020-06-12 11:20:13

〔記者沈佩瑤／台北報導〕國內疫情（新型冠狀病毒疾病，COVID-19）平穩，民眾出遊蠢蠢欲動，各縣市政府紛紛祭好康吸客。台北市政府今宣布在7月15日至8月31日暑假期間，推出50元就能「7大場館一票玩到底」優惠票券，包括廣受民眾喜愛的北美館、士林官邸等，都能一次暢遊，另還有兒童新樂園「一日歡樂票」優惠價200元（原價350元），鼓勵大小朋友一起到台北玩好玩滿。

台北市副市長黃珊珊上午主持防疫記者會指出，北市這次推出的安心旅遊專案內容相當優惠，包含能以「歡樂銅板價」玩遍台北各大場館及觀光景點、17條安心旅遊路線、入住安心旅宿或參觀101觀景台就限量贈送雙層觀光巴士兌換券等好康活動，搭配即將於7月啟動的安心國旅補助、三倍券發行，希望吸引民眾到台北旅遊、消費，把三倍券留在台北。

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北市觀傳局長劉奕霆進一步說明，優惠期間自今年7月15日至8月31日，只要上「北北基好玩卡」或「KLOOK」官網購票，就享有「銅板優惠價」，包含能以半價20元參觀台北市立天文科學教育館、貓空纜車單程票從120元降至50元，以及7月期間自來水園區門票從80元降至50元等；另購買台北市立動物園60元套票就贈限量好禮，還有兒童新樂園「一日歡樂票」（含21項遊樂設施）也只要200元。

此外，北市推出50元就能暢遊7大場館的「一票玩到底」優惠專案，一次打包台北市立美術館、台北二二八紀念館、士林官邸正館、台北當代藝術館、草山行館、李國鼎故居、孫運璿科技人文紀念館。

劉奕霆表示，外縣市民眾購買北北基好玩卡高鐵聯票、入住安心旅宿送雙層觀光巴士兌換券，再加上以「歡樂銅板價」玩遍台北場館及景點，來一趟最多可省4000元。另只要在7月15日至8月31日，憑台北市合法旅宿消費滿額發票，還可週週抽電動機車，共200輛。

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