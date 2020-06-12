不能出國悶！服用台南「環遊世界」大補帖掃陰霾

七股頂頭額汕，台灣版的撒哈拉沙漠。（南市觀旅局提供）

2020-06-12 10:44:09

〔記者洪瑞琴／台南報導〕全台防疫大解封，但目前仍是「邊境風險嚴管、國內鬆綁」原則，許多民眾按耐不住「想出國」心情，南市觀光旅遊局公開「世界級體驗景點」大補帖，不出國、來台南，也能盡享異國風情，「服用功效」來了就知道。

移民署美麗的城堡建築，讓人有「一秒到歐洲」的視覺。（南市觀旅局提供）

據交通部觀光局統計，國人出國最熱門地點首推鄰近的日本，台南東區的「府東創意森林園區」為台灣日治時期所建的台南州立農事試驗場之官舍，經典日式木造建築與格局，宛如漫步「京都」。

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台江國家公園遊客中心，高腳屋群像似馬爾地夫的水上渡假村。（南市觀旅局提供）

羅馬競技場及古羅馬廣場是否讓你印象深刻？台南新景點「河樂廣場」的設計頗有古羅馬希臘斷壁殘垣的味道，不僅是市區最大親水廣場，更屢躍國際媒體網站獲得建築設計獎項，夜晚的親水公園倒影更添詩意。

柳營德元埤荷蘭村，歐洲風情畫。（記者洪瑞琴攝）

安平漁港邊，立在港邊的「林默娘公園」雕像，像是發現紐約的自由女神般驚喜！擁有「全台最美公家機關」頭銜的「移民署」城堡建築總有讓人一秒到達歐洲的錯覺。

左鎮「草山月世界」，也有美國大峽谷般震撼地景。（南市觀旅局提供）

柳營區的「德元埤荷蘭村」，拱橋、穀倉建築及矗立在河岸旁的風車，讓人彷彿身處荷蘭，走著逛著還會遇到放大的巨型木鞋及鬱金香，處處都吸引著你按下快門。

台南「林默娘公園」雕像，像是發現紐約「自由女神」。（南市觀旅局提供）

若想到美國大峽谷，左鎮「草山月世界」的白堊土地形也和大峽谷一般獨特，沿途所見盡是稜角分明的特殊地形；有小亞馬遜之稱的「四草綠隧」，徜徉在紅樹林綠色隧道裡，體驗穿梭於城市秘境之中。

別以為只有「類歐美」景點，「壯闊非洲風」，台南也有。首推位於台南七股的「頂頭額沙洲」是由季風和地形所形成的沙丘，緊鄰國聖燈塔，一眼望去是隨著風向而改變的不規則沙丘曲線，讓這裡有台灣版的撒哈拉沙漠之稱，當夕陽西下時分，整片沙洲起伏的光影線條變化，成為許多人探險拍照打卡的必到聖地。

想要懷念海邊度假時光，台南一樣能讓您感受海島風情；位於安平區的「台江國家公園遊客中心」坐落在一方水池之中，高腳屋群像極了馬爾地夫的水上渡假村，保證「唯美」拍照。

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