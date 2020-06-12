國內首例！公民募資搶救228烈士湯德章故居 成功達標破2千萬

位在南市友愛街巷內的228民主烈士湯章故居，台南發起搶救重建行動成功。（記者洪瑞琴攝）

2020-06-12 09:52:03

〔記者洪瑞琴／台南報導〕險些被拆掉的228烈士湯德章故居，經台南文史界發起國內首例公民募資搶救重建行動終於成功達標，超過8222人響應支持，募集2070萬餘元，共同合力創下國內文化資產保護新紀錄。

據了解，南市文化局將於7月1日舉行古蹟審議會，針對湯德章故居的法定文資身份進行審議，但無論何種文資身份，老屋目前仍是私人產權很難確保未來，因此台南市文化資產保護協會結合各界力量發起集資合購行動，以利永續保留活化，包括台南市長黃偉哲參與宣傳活動以及2度發臉文呼籲之外，前台南市長張燦鍙、前台南縣長陳唐山也積極出力，獲得支持者捐款力挺。

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南市文化資產保護協會表示，湯德章律師及其故居是台灣共同資產，透過集資所展現的是一次歷史及文化資產的教育，更是台灣文化資產保存運動歷史中寫下官民合作的典範，達標代表著不只是有機會搶救成功，更是全民對於湯德章律師付出的肯定與平反。

文資協會表示，接下來才是起點，將會在6月底前，完成故居的購買、過戶、房屋點交，希望在3個月內初步整理佈置，優先邀請參加搶救民眾參觀，明年「3月13日」湯德章赴難紀念日之前，能夠以紀念館身份正式對外開放。

文資協會表示，這次集資所得資金，1千6百萬用來支付購屋，其餘400萬元為回饋品製作寄送、廣告宣傳、銀行規費及募資平台相關費用、房屋簡要整理、基本展覽設置等，第一步守護了故居，接下來還有更長的路要團結前進。

國內首例公民募資搶救重建228民主烈士湯章故居成功達標，逾8千人響應支持，募集金額突破2千萬元大關。（擷自嘖嘖群眾社會募資平台）

國內首例公民募資搶救重建228民主烈士湯章故居成功達標，逾8千人響應支持，募集金額突破2千萬元大關。（擷自嘖嘖群眾社會募資平台）

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