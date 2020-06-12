為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

進階查詢 ~
* 每次查詢區間最長為三個月
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 寵伴 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　生活

國內首例！公民募資搶救228烈士湯德章故居 成功達標破2千萬

位在南市友愛街巷內的228民主烈士湯章故居，台南發起搶救重建行動成功。（記者洪瑞琴攝）

位在南市友愛街巷內的228民主烈士湯章故居，台南發起搶救重建行動成功。（記者洪瑞琴攝）

2020-06-12 09:52:03

〔記者洪瑞琴／台南報導〕險些被拆掉的228烈士湯德章故居，經台南文史界發起國內首例公民募資搶救重建行動終於成功達標，超過8222人響應支持，募集2070萬餘元，共同合力創下國內文化資產保護新紀錄。

據了解，南市文化局將於7月1日舉行古蹟審議會，針對湯德章故居的法定文資身份進行審議，但無論何種文資身份，老屋目前仍是私人產權很難確保未來，因此台南市文化資產保護協會結合各界力量發起集資合購行動，以利永續保留活化，包括台南市長黃偉哲參與宣傳活動以及2度發臉文呼籲之外，前台南市長張燦鍙、前台南縣長陳唐山也積極出力，獲得支持者捐款力挺。

南市文化資產保護協會表示，湯德章律師及其故居是台灣共同資產，透過集資所展現的是一次歷史及文化資產的教育，更是台灣文化資產保存運動歷史中寫下官民合作的典範，達標代表著不只是有機會搶救成功，更是全民對於湯德章律師付出的肯定與平反。

文資協會表示，接下來才是起點，將會在6月底前，完成故居的購買、過戶、房屋點交，希望在3個月內初步整理佈置，優先邀請參加搶救民眾參觀，明年「3月13日」湯德章赴難紀念日之前，能夠以紀念館身份正式對外開放。

文資協會表示，這次集資所得資金，1千6百萬用來支付購屋，其餘400萬元為回饋品製作寄送、廣告宣傳、銀行規費及募資平台相關費用、房屋簡要整理、基本展覽設置等，第一步守護了故居，接下來還有更長的路要團結前進。

國內首例公民募資搶救重建228民主烈士湯章故居成功達標，逾8千人響應支持，募集金額突破2千萬元大關。（擷自嘖嘖群眾社會募資平台）

國內首例公民募資搶救重建228民主烈士湯章故居成功達標，逾8千人響應支持，募集金額突破2千萬元大關。（擷自嘖嘖群眾社會募資平台）

國內首例公民募資搶救重建228民主烈士湯章故居成功達標，逾8千人響應支持，募集金額突破2千萬元大關。（擷自嘖嘖群眾社會募資平台）

國內首例公民募資搶救重建228民主烈士湯章故居成功達標，逾8千人響應支持，募集金額突破2千萬元大關。（擷自嘖嘖群眾社會募資平台）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
民間募資搶救湯德章故居 1600萬購屋款今晚達標
2020-06-09 22:34

民間募資搶救湯德章故居 1600萬購屋款今晚達標
還差300萬！搶救湯德章故居 她捐10萬：先人當年目擊受難
2020-06-07 18:49

還差300萬！搶救湯德章故居 她捐10萬：先人當年目擊受難
緊鄰司法園區 合雄5號花園靜巷美宅

緊鄰司法園區 合雄5號花園靜巷美宅
搶救重建228烈士湯德章故居 眾籌已破1千萬大關
2020-06-04 12:43

搶救重建228烈士湯德章故居 眾籌已破1千萬大關
不到1個月逾4千人捐千萬 湯德章故居募資還要再衝500萬
2020-06-01 19:40

不到1個月逾4千人捐千萬 湯德章故居募資還要再衝500萬
最高折 6,000 ！騎到飽月付 $299 起

最高折 6,000 ！騎到飽月付 $299 起
生活今日熱門
2020-06-11 17:17

50年頭一遭！溪頭國旅超前部署 下午入園半票優惠

2020-06-11 13:40

妻上班幫顧小孩！ 他貼超狂「作息表」...網笑︰呼叫阿嬤支援

2020-06-11 11:07

馬公港區大量烏魚暴斃 疑與天氣不穩定有關 影片

2020-06-11 11:11

家樂福天母店空品超標限期未改將罰 業者︰盡快改善

yes123徵才補助

LTN集點大放送

網友回應

此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播