06/12 各報重點新聞一覽

大法官宣告通姦除罪，台灣人註冊外遇偷情網站會員數劇增7成，新增者大多數為女性。（資料照）

2020-06-12 06:46:49

自由時報

通姦除罪化// 偷情網站會員暴增 女比男多

大法官上月廿九日做出七九一號解釋，認為性自主權是憲法保障的基本權，宣告通姦除罪，相關法律條文立即失效。我國通姦除罪後短短十二天，台灣人註冊全球最大外遇偷情網站Ashley Madison的會員數，比過去劇增七成；該網站首席戰略總監保羅（Paul Keable）證實此事，並表示新增者大多數為女性，相較於全球會員而言，屬於較特殊的現象。

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台南人最不愛動 台北最愛動

國外研究警告久坐不活動恐會折壽，但台灣人有近一半沒達到WHO建議活動量，國健署最新調查報告指出，台南人有超過六成沒達標，是全國最不愛運動的縣市，到處是健身房、運動設施的台北人，則是全國最愛動第一名。

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刺10歲女童3刀 高一生：腦袋空白

就讀新北市淡水區某中學十六歲高一男學生，昨天上學進校後不久，翻牆進入一旁小學校區，隨機選定正在排隊量體溫的十歲小學三年級女童，對她背部連刺三刀，一刀傷及肺臟，因氣血胸嚴重，送醫手術後送加護病房觀察，院方說經救治後已無生命危險。

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聯合報

道別高雄 韓國瑜：不接受任何職務

高雄市長韓國瑜因罷免案被解職，昨天是上班最後一天，他說雖有不捨、遺憾，但沒有怨尤，心中坦然，不過也質疑當社會多數不在乎是非黑白，只要顏色對，仇恨對立和黨同伐異都是被允許的，這究竟是民主還是猛獸。他表示，目前不會接受任何邀請或職務，也不會參與或組織任何形式的活動。

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大甲媽起駕 上萬信眾隨行 靠近神轎限800人

昨天深夜十一點，大甲鎮瀾宮廟埕點燃起馬炮，告知四方「大甲媽遶境起駕！」這是新冠肺炎疫情解封後國內最大場集會遊行，大甲媽展開九天八夜、三百四十公里遶境，上萬信眾隨行。往年號稱沿途百萬信眾隨行，今年因防疫，一切措施採取防疫ＳＯＰ。

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中國時報

宜縣議會更名 頭城釣魚台 補破網 全國漁會籲重啟台日漁業談判

日本石垣市議會提案將釣魚台更名，22日即將通過，引發國人強烈不滿。宜蘭縣議會昨經全數34席議員連署通過，搶在日本前，將釣魚台正名「頭城釣魚台」。宜蘭縣府說，收到正式決議文後會以最速件處理，並轉呈內政部備查。對此，全國漁會總幹事林啟滄說，政府應講清楚立場，並尋求國際協助，為保護漁權，他呼籲蔡政府重啟台日漁業談判。

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冤獄19年 歸仁雙屍案9判死大逆轉 謝志宏無罪定讞 最高獲賠3419萬

被控涉及2000年台南歸仁雙屍命案的謝志宏，遭判死刑定讞，經台南高分檢檢察官林志峰發現新事證聲請再審，台南高分院5月15日判決無罪，檢辯未提上訴，謝志宏11日凌晨零時無罪定讞。謝志宏辯護律師涂欣成正著手研擬提出刑事補償金，依謝坐牢6838天、每日賠償3000元至5000元不等，謝最低可獲2051萬4000元、最高可獲3419萬元，僅次於江國慶案1億多元，創下第二高紀錄。

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最不愛動vs.最愛動前5名。

16歲高一男生（右3，戴帽者）昨翻牆進入一旁小學校區，對10歲女童連刺3刀，警方詢後送至士林地院少年法庭，法院裁定收容。（記者吳仁捷攝）

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