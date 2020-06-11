為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

進階查詢 ~
* 每次查詢區間最長為三個月
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 寵伴 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　生活

不只埋軍方電池廢料！ 金門農田連醫療針瓶也「出土」了

金城鎮民代表陳子芸（左一）、小西門社區發展協會理事長戴朝榜（左二）接獲吳姓地主陳情，在小西門一處被雨水冲刷後的土坡，發現不少外露的電池料件及疑似醫療廢棄物。（記者吳正庭攝）

金城鎮民代表陳子芸（左一）、小西門社區發展協會理事長戴朝榜（左二）接獲吳姓地主陳情，在小西門一處被雨水冲刷後的土坡，發現不少外露的電池料件及疑似醫療廢棄物。（記者吳正庭攝）

2020-06-11 21:41:15

〔記者吳正庭／金門報導〕金門縣金城鎮小西門社區種山藥的農田日前挖出疑似軍用廢棄電池料件，金城鎮民代表陳子芸今天又出面指出，同樣在小西門社區的另一處土坡，也發現一批零散的廢棄電池和醫療針劑瓶罐，期盼環保局及金防部協助解決。環保局表示，金防部已承諾協助清理相關廢棄物。

疑遭掩埋廢棄物的地主吳光佑，在小西門社區發展協會理事長戴朝榜、金城鎮民代表陳子芸陪同下，說明家人日前土坡整地時，挖出十幾桶廢棄電池料件、藥瓶和藥罐，最近又逢下雨，土壤遭冲刷，埋在土裡的料件外露更嚴重。該地附近在1958年823砲戰前後曾有衛生排、通信排駐紮，當地村民相信，不排除是國軍撤走後將料件埋在土中，希望金防部能協助處理。

環局長：金防部已承諾協助清理

縣環保局長楊建立說，日前小西門農民戴朝榜的山藥田裡發現電池廢料，縣議員歐陽儀雄也多次關心處理進度，因此促成今天與金防部就戴朝榜山藥田裡的料件處理進行討論。

楊建立說，金防部展現相當的誠意，包括今天出面的吳姓農戶發現土中的料件，認為是歷史的產物，防區願以「敦親睦鄰」的方式協助村民處理。

楊建立說，至於埋在土中的廢電池料件是否會有重金屬溶出的問題，也將盡快完成化驗，以確定農田地上物的處理方式。

小西門社區發展協會理事長戴朝榜右手拿的就是疑似斷裂的針劑藥瓶。（記者吳正庭攝）

小西門社區發展協會理事長戴朝榜右手拿的就是疑似斷裂的針劑藥瓶。（記者吳正庭攝）

因雨水冲刷，又有疑似醫療針劑瓶及藥罐、汽油桶蓋出土。（記者吳正庭攝）

因雨水冲刷，又有疑似醫療針劑瓶及藥罐、汽油桶蓋出土。（記者吳正庭攝）

小西門吳姓地主說，像是類似的廢棄物已從土中清出十幾桶。（記者吳正庭攝）

小西門吳姓地主說，像是類似的廢棄物已從土中清出十幾桶。（記者吳正庭攝）

因雨水冲刷，又有疑似醫療針劑瓶及藥罐「出土」。（記者吳正庭攝）

因雨水冲刷，又有疑似醫療針劑瓶及藥罐「出土」。（記者吳正庭攝）

因雨水冲刷，又有疑似醫療針劑瓶及藥罐、汽油桶蓋「出土」。（記者吳正庭攝）

因雨水冲刷，又有疑似醫療針劑瓶及藥罐、汽油桶蓋「出土」。（記者吳正庭攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
金門山藥田農民挖出疑似軍方電池料件 憂心遭重金屬污染
2020-06-08 17:39

金門山藥田農民挖出疑似軍方電池料件 憂心遭重金屬污染
砂石車意圖偷倒營建廢材 苗警埋伏逮正著
2020-05-27 14:50

砂石車意圖偷倒營建廢材 苗警埋伏逮正著
緊鄰司法園區 合雄5號花園靜巷美宅

緊鄰司法園區 合雄5號花園靜巷美宅
買了新家卻搬不成 原因竟是裝潢廢棄物無處去
2020-05-22 12:48

買了新家卻搬不成 原因竟是裝潢廢棄物無處去
竹縣山區又見偷倒廢棄物！警「尋胎痕辨位」逮地主等4人
2020-05-06 20:08

竹縣山區又見偷倒廢棄物！警「尋胎痕辨位」逮地主等4人
最高折 6,000 ！騎到飽月付 $299 起

最高折 6,000 ！騎到飽月付 $299 起
14桶廢棄機油偷丟竹縣野溪 民眾忍不住大罵「么壽」
2020-04-23 16:12

14桶廢棄機油偷丟竹縣野溪 民眾忍不住大罵「么壽」
黑心廢清業找環保博士當「靠山」 大安溪丟重金屬廢棄物
2020-04-15 12:39

黑心廢清業找環保博士當「靠山」 大安溪丟重金屬廢棄物
生活今日熱門
2020-06-11 17:17

50年頭一遭！溪頭國旅超前部署 下午入園半票優惠

2020-06-11 08:14

你也中「標」了嗎 多人傳遭辣妹露臀IG亂標記

2020-06-11 05:30

「白金連線」畢旅 登島淨灘

2020-06-11 05:30

差旅來台短留 陳時中：可變通檢疫

yes123徵才補助

LTN集點大放送

網友回應

此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播