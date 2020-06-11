不只埋軍方電池廢料！ 金門農田連醫療針瓶也「出土」了

金城鎮民代表陳子芸（左一）、小西門社區發展協會理事長戴朝榜（左二）接獲吳姓地主陳情，在小西門一處被雨水冲刷後的土坡，發現不少外露的電池料件及疑似醫療廢棄物。（記者吳正庭攝）

2020-06-11 21:41:15

〔記者吳正庭／金門報導〕金門縣金城鎮小西門社區種山藥的農田日前挖出疑似軍用廢棄電池料件，金城鎮民代表陳子芸今天又出面指出，同樣在小西門社區的另一處土坡，也發現一批零散的廢棄電池和醫療針劑瓶罐，期盼環保局及金防部協助解決。環保局表示，金防部已承諾協助清理相關廢棄物。

疑遭掩埋廢棄物的地主吳光佑，在小西門社區發展協會理事長戴朝榜、金城鎮民代表陳子芸陪同下，說明家人日前土坡整地時，挖出十幾桶廢棄電池料件、藥瓶和藥罐，最近又逢下雨，土壤遭冲刷，埋在土裡的料件外露更嚴重。該地附近在1958年823砲戰前後曾有衛生排、通信排駐紮，當地村民相信，不排除是國軍撤走後將料件埋在土中，希望金防部能協助處理。

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環局長：金防部已承諾協助清理

縣環保局長楊建立說，日前小西門農民戴朝榜的山藥田裡發現電池廢料，縣議員歐陽儀雄也多次關心處理進度，因此促成今天與金防部就戴朝榜山藥田裡的料件處理進行討論。

楊建立說，金防部展現相當的誠意，包括今天出面的吳姓農戶發現土中的料件，認為是歷史的產物，防區願以「敦親睦鄰」的方式協助村民處理。

楊建立說，至於埋在土中的廢電池料件是否會有重金屬溶出的問題，也將盡快完成化驗，以確定農田地上物的處理方式。

小西門社區發展協會理事長戴朝榜右手拿的就是疑似斷裂的針劑藥瓶。（記者吳正庭攝）

因雨水冲刷，又有疑似醫療針劑瓶及藥罐、汽油桶蓋出土。（記者吳正庭攝）

小西門吳姓地主說，像是類似的廢棄物已從土中清出十幾桶。（記者吳正庭攝）

因雨水冲刷，又有疑似醫療針劑瓶及藥罐「出土」。（記者吳正庭攝）

因雨水冲刷，又有疑似醫療針劑瓶及藥罐、汽油桶蓋「出土」。（記者吳正庭攝）

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