桃屏拚觀光 屏東縣長潘孟安北上「招客」

屏東縣長潘孟安（右）今天北上造訪桃園，與市長鄭文燦（左）聯手「拚觀光」。（記者魏瑾筠攝）

2020-06-11 21:31:59

〔記者魏瑾筠／桃園報導〕武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情重創國內觀光產業，如今疫情趨緩，各縣市紛紛推出優惠遊程，盼能復甦，桃園市作為國門之都，與國境之南的屏東縣也共同拚觀光，各自祭出「來桃園住1晚．加贈免費1日遊」、「桃園夜市券加倍送」及「1晚好玩，兩晚更好玩」等旅遊優惠，盼大家揪親朋好友到桃園、屏東旅遊，開啟防疫新生活。

鄭文燦表示，隨著疫情趨緩，國內進入國旅爆發期，桃園的大溪老街、石門水庫及角板山，成為國人最愛的前3大景點，為了讓更多人造訪桃園及屏東，雙城聯手推出旅遊優惠。

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鄭文燦介紹，桃園有小烏來天空步道，屏東有山川琉璃吊橋，桃園有竹圍、永安漁港，屏東有潮州、東港，很多人去過峇里島、普吉島，但沒有去過小琉球、澎湖等離島，桃園會陸續與各縣市合作，共同推廣防疫互惠旅遊，讓更多旅遊業者受惠。

鄭說，桃園市7月1日起推出「來桃園住一晚．加贈免費一日遊」方案，遊客來桃園在合法旅宿住一晚，即可獲得市府加贈免費1日遊行程，內容包含遊覽車接送、午餐、景點門票或DIY體驗等，初步規劃會有山線、海線及都會線3條遊程。

另外，7月17至26日「桃園夜市券加倍送」，民眾可持200元振興3倍券兌換400元的夜市券，到中壢、桃園、龍潭及八德興仁花園夜市使用。

「歡迎桃園市民踴躍到屏東旅遊，保證讓遊客玩得痛快、買得愉快、吃得爽快。」潘孟安表示，桃園在鄭文燦的帶領下，結婚、生子率均為全國第一，對此屏東推出多條適合親子育樂的遊程，即起至7月15日「一晚好玩，兩晚更好玩」住宿好康。

潘說，「一晚好玩」是遊客住在恆春地區一晚，就加贈場館門票或等值餐飲券，住在東港地區則可用10元加購伴手禮及小王馬福袋；「兩晚更好玩」是補助10人以上團體旅遊每人500元，每團上限1萬元。

桃園有許多好吃的美食，可供遊客做為伴手禮。（記者魏瑾筠攝）

屏東有許多當季優質農特產品及特色伴手禮。（記者魏瑾筠攝）

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