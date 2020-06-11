幫助特殊景況家庭 民團籲社會響應「飢餓三十」

台灣世界展望會協助弱勢家庭。（情境照，台灣世界展望會提供）

2020-06-11 21:32:37

〔記者楊綿傑／台北報導〕為了協助國內外弱勢兒童，台灣世界展望會依據家中不同需求，提供特殊景況扶助金，讓脆弱家庭可以使用於醫療補助、急難救助、生活援助等經濟支持，緩解家中民生壓力；而社工定期訪視與陪伴，並適時連結社會資源，讓特況家庭和脆弱孩童獲得適切的關懷與照顧，呼籲民眾發揮愛心，響應活動一起捐助。

個案琪琪 母一人扛全家負擔 展望會伸援手

展望會提到個案琪琪，她來自高雄三代同堂的大家庭，母親為中國籍的新住民，父親有輕度的智能障礙，兩個叔叔也有中度智能障礙，家裡的經濟來源仰賴祖母和媽媽租農地種植豆子和香蕉的收入。自從祖父罹癌後，家中有限的收入無法支撐祖父和叔叔們頻繁進出醫院的交通和醫療費。社工員發現琪琪媽媽背負著沉重的經濟壓力，因此申請特況扶助金來減輕琪琪家的負擔。

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除了經濟上減輕了很大的壓力，展望會舉辦的新住民媽媽支持團體方案，則讓琪琪媽媽透過團體交流，在忙碌辛苦的生活中，有了喘息的空間。之前舉辦的科工館一日遊，更讓母女有一同出遊的機會，琪琪也開心地表示「平常家裡沒有代步工具，無法和家人出遊，媽媽都只能在家，這次可以和媽媽一起出來走走、認識新朋友，真的非常開心」。

展望會表示，希望大眾一同伸出援手，透過飢餓三十人道救援行動，關懷國內特殊景況家庭，在最艱難的時候，助他們一臂之力。第31屆飢餓三十將於下月25日大會師，台灣世界展望會呼籲各界捐款支持，並響應「一個人的飢餓三十」，不但幫助國外最脆弱地區中的脆弱兒童，搶救遭受天災、戰火、糧荒、疫情威脅的孩子；同時關懷國內特殊景況家庭，協助遭逢急難、陷入經濟困境的兒童及其家人，逐步恢復正常生活，擁有值得盼望的未來。

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