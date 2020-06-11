防疫新生活 台南柑仔店、博物館行動攤車出擊

台南博物館節22輛「博物館行動攤車」與5組「台南柑仔店」攤車，週末走入人群，讓民眾一次飽覽各博物館及?仔店的特色。（記者劉婉君攝）

2020-06-11 20:25:05

〔記者劉婉君／台南報導〕迎接防疫新生活，台南博物館節的「博物館行動攤車」，將22處博物館及地方文物館特色濃縮呈現，搭配成功大學歷史系帶領在地高中生及地方館舍合作的5組「台南柑仔店」攤車，本週末將主動出擊走入人群，邀民眾一起走入博物館。

「台南柑仔店」以台南人寫台南史為出發，由成大歷史系教授謝仕淵帶領成大學生和新營高中、土城高中、志工及地方館舍等，訪問台南市11家傳統柑仔店（雜貨店），藉由柑仔店裡販售的在地品牌商品、農產品，以及店家與社區居民間的情感互動，看台南各地的常民文化生活與歷史演變，用不同的方式認識台南，未來也將在台南歷史館中展出，而行動攤車則以濃縮內容呈現台灣農村社會的百貨行，也展現初步的調查成果。

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土城高中2年級陳毓茹家中就是歷經3代經營的柑仔店，她說，以前看到店裡常有附近居民拿來的農漁產加工品，並沒有特別感覺，經過這次的訪談才知道，原來背後是社區居民的互動，也讓柑仔店特別有人情味；成大學生許哲競及陸璟賦則對店家樂於與他們分享生命史，感到印象深刻，希望藉由攤車，讓其他民眾也能看到隱藏在柑仔店的常民生活。

22間公私立博物館與地方文化館的行動攤車，則以「博物館走出圍牆」的概念，將各館的特色帶到民眾眼前，也是台南博物館節歷年來受歡迎的活動之一，期盼藉此吸引民眾實際走入台南市的博物館。

台南市長黃偉哲說，國內防疫措施封解，民眾展開新防疫生活的同時，歡迎到台南逛博物館，來趟知識充電之旅，南市共有57個公、私立博物館暨地方文化館，行動攤車也是台南大小館舍攜手合作打團體戰的展現。

「2020台南博物館節─博物館逛大街」首場將於13、14日上午11點至下午5點，在南紡購物中心1F時尚廣場登場，7月11日移師至新營文化中心參與「2020夏至藝術節」，讓民眾可以一次盡覽22個博物館舍的精華及台南柑仔店的奧秘。

土城高中學生走訪台南市傳統柑仔店，認為背後的社區居民互動，讓柑仔店特別有人情味。（記者劉婉君攝）

走訪台南市傳統柑仔店，望藉由攤車，讓其他民眾也能看到隱藏在柑仔店的常民生活。（記者劉婉君攝）

台南市長黃偉哲說，國內防疫措施封解，民眾展開新防疫生活的同時，歡迎到台南逛博物館，來趟知識充電之旅。（記者劉婉君攝）

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