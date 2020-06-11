為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

進階查詢 ~
* 每次查詢區間最長為三個月
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 寵伴 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　生活

徵才活動解封囉！ 台南6月辦6場釋800職缺

2020-06-11 20:56:07

〔記者王俊忠／台南報導〕武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情趨緩，實體活動陸續解封，勞動部台南就業中心為協助求職民眾找工作，在6月份推出6場次微型徵才活動，職缺數預估有800個以上，想找工作的朋友可別錯過喔！

6月12日（週五）有兩場次徵才，分別是上午9點30分至11點30分在台南就業中心3樓會議室（東區衛民街19號），辦理「康那香企業、鉅全工業」徵才，現場提供操作工職缺65名；及上午9點至11點辦理「期美科技」廠區徵才，在期美科技廠區（西港區中山路462-7號），提供早班/中班焊接作業員共30名。

6月18日（週四）下午2點至4點，在安平工業區服務中心3樓訓練教室（南區中華西路1段67號），辦理10家廠商小型徵才，有金振揚精密工業、福安工業、全一電子、旭暉應用材料、官田鋼鐵、群創光電、黑橋牌企業、台力龍企業、聯寶國際文化事業、法商家樂福等廠商招募人才，現場提供品保、作業員、開發工程師、電子工程師、機械助理工程師、電機助理工程師、工安專責人員、品管、倉管、文書助理、守衛、技術員、塑膠成型、原料處理員、設備技術士、國貿、業務、稽核、螺絲技師、編輯、人資等職缺，現場提供超過600個工作機會，薪資上看40K。

6月23日（週二）上午9點30分至11點30分在台南就業中心3樓會議室，辦理「寯陽實業、州巧科技、秀山交通器材」徵才，提供操作工職缺100名。

6月30日（週二）有兩場次徵才，分別上午9點30分至11點30分在台南就業中心3樓會議室，預計辦理兩家廠商徵才，提供操作工職缺40名以上；及下午2點至4點在同場地辦理「群創光電」徵才，預計招募設備技術士、助理技術員等職缺。

台南就業中心主任胡瑞娟表示，國內整體疫情雖處於低點，再次呼籲參加現場徵才朋友仍應注意呼吸道衛生與咳嗽禮節，配合量體溫與戴口罩，如有發燒情形，請立即就醫或休息。更多活動詳情洽台南就業中心06-2371218分機191、192，或逕上賈好嘉～雲嘉南分署粉絲團及雲嘉南分署網站。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
向海嘯第一排說再見 國內會展解封估創5億商機
2020-06-11 13:49

向海嘯第一排說再見 國內會展解封估創5億商機
陸續解封／大學免量體溫 銀行不強制戴口罩
2020-06-11 05:30

陸續解封／大學免量體溫 銀行不強制戴口罩
連續六年 信義房屋公司治理前5%

連續六年 信義房屋公司治理前5%
大甲媽遶境在即 小鎮醫師陳錦煌提醒防疫警覺
2020-06-10 17:38

大甲媽遶境在即 小鎮醫師陳錦煌提醒防疫警覺
解封！中興大學下週一起全面不量體溫、不再實名制管控
2020-06-10 08:55

解封！中興大學下週一起全面不量體溫、不再實名制管控
最高折 6,000 ！騎到飽月付 $299 起

最高折 6,000 ！騎到飽月付 $299 起
台股回穩、3大解封 限空令提前取消
2020-06-10 05:30

台股回穩、3大解封 限空令提前取消
（影音）賴神現身挺台片！戲院親買票示範防疫新生活
2020-06-09 19:44

（影音）賴神現身挺台片！戲院親買票示範防疫新生活
生活今日熱門
2020-06-11 17:17

50年頭一遭！溪頭國旅超前部署 下午入園半票優惠

2020-06-11 08:14

你也中「標」了嗎 多人傳遭辣妹露臀IG亂標記

2020-06-11 05:30

「白金連線」畢旅 登島淨灘

2020-06-11 05:30

差旅來台短留 陳時中：可變通檢疫

yes123徵才補助

LTN集點大放送

網友回應

此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播