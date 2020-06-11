參與鄭南榕文選出版 逗點文創結社：無人能與Nylon比擬

長期與「鄭南榕基金會．紀念館」合作出版書籍、紀錄台灣文化歷史的「逗點文創結社」今年出版《本刊文責一律由總編輯鄭南榕負責》新書，精選人權鬥士、《自由時代》雜誌編輯鄭南榕的文章，並向廣大網友介紹解釋新書書名的由來與脈絡。（圖擷取自臉書＿逗點文創結社）

2020-06-11 23:56:04

〔即時新聞／綜合報導〕長期與「鄭南榕基金會．紀念館」合作出版書籍、紀錄台灣文化歷史的「逗點文創結社」今年出版《本刊文責一律由總編輯鄭南榕負責》新書，精選人權鬥士、《自由時代》雜誌編輯鄭南榕的文章，並向廣大網友介紹解釋，這本新書書名的由來與脈絡。

「逗點文創結社」11日在臉書發文解釋，為何與「鄭南榕基金會．紀念館」會決定將鄭南榕文選集，命名為《本刊文責一律由總編輯鄭南榕負責》，原因正是因為由鄭南榕所創辦的《自由時代》雜誌的目錄頁中，總有這麼一句話：「本刊文責一律由總編輯鄭南榕負責，目錄頁恕不詳具作者姓名」。此話亦即，「這本雜誌是我出版的，你要找麻煩，就找我，不要為難我的作者」。

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對此，逗點文創結社表示，也就是這樣的一句話，在箝制言論自由的威權年代，道盡了言論自由的真諦。而這樣一位在世時捍衛作者寫作自由，為了理念價值獻身後，仍以超前視野看照後世子民的革命出版人，不可能會有人能與之比擬。而任何的比擬，都是失當。

逗點文創結社也以出版人的身分表示，很慶幸能參與鄭南榕文選的出版，也希望各界朋友能藉由親身閱讀鄭南榕的文字，來認識鄭南榕這個人，讀完後會發現，「當我們努力做一個堂堂正正、名正言順的人，並為此付出極高代價與痛苦之時，Nylon（鄭南榕英文名字）其實不曾遠離，都在我們身邊。」

文末，逗點文創結社也邀請出版圈的朋友們共讀此書，並反思「我們要如何以自身專業抵禦世界的不公不義，進而捍衛我們所深愛的一切」。最後，逗點文創結社表示，「謝謝前輩，接下來，就是我們的事了」，呼應了鄭南榕生前的那句名言「接下來就是你們的事了」。

逗點文創結社也鼓勵，如果人在台北市的朋友，親自前往位於自由巷的鄭南榕紀念館參觀，認識更多關於Nylon深入而詳細的的生命故事。

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