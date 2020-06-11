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幼兒園娃娃車加速汰換 教育部今年補助1.8億元

教育部今年持續加速汰換幼童專車，並加碼補助新購娃娃車，今年將投入1億8790萬元預算，預計可補助500餘輛次，正辦理各縣市申請案的審查及撥款作業，協助幼兒園購置合格車輛接送幼兒，讓家長更放心。（教育部提供）

教育部今年持續加速汰換幼童專車，並加碼補助新購娃娃車，今年將投入1億8790萬元預算，預計可補助500餘輛次，正辦理各縣市申請案的審查及撥款作業，協助幼兒園購置合格車輛接送幼兒，讓家長更放心。（教育部提供）

2020-06-11 17:29:12

〔記者林曉雲／台北報導〕教育部去年8月推動「公私立幼兒園汰換幼童專用車補助政策」，共補助145所幼兒園汰換170輛屆齡幼童專用車，總補助經費約5300萬元，為持續強化幼童的搭車安全，今年持續加速汰換，並加碼補助新購娃娃車，教育部國教署今年投入1億8790萬元預算，預計可補助500餘輛次，正辦理各縣市申請案的審查及撥款作業，協助幼兒園購置合格車輛接送幼兒，讓家長更放心。

國教署組長林良慶表示，為擴大辦理幼童專用車補助，今年2月17日發布「補助辦理公私立幼兒園汰換暨新購幼童專用車要點」，不論是汰換出廠年限將屆10年，或是新購的幼童專用車，每輛均補助購車費用4成（約36萬元），國教署今年編列1億8790萬元預算，預計可補助500餘輛次，目前已收到各縣市政府提出的申請，將儘速辦理審查及撥款作業。

林良慶表示，幼兒園接送幼兒，應使用經過直轄市、縣市政府核准的幼童專用車輛，車齡不得逾出廠10年，而教育部透過補助購車費用的措施，要求幼兒園主動檢視幼童專用車的車齡及安全性，加速汰換屆齡車輛或新購合格車輛，以全面提升全國幼童專用車的安全防範，確保幼兒乘車安全。

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