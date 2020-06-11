「數學想想」不無聊 東平學童愛上數學課

太平東平國小這學期推動「數學想想」課程，校長葉聰信親自上課，小朋友從蛋比大小中開心學數學。 （記者陳建志攝）

2020-06-11 18:35:27

〔記者陳建志／台中報導〕說到數學，不少小朋友都會皺起眉頭，太平區東平國小這學期開始利用108課綱增加的「彈性課程」時間，引進「數學想想」繪本教材，讓小朋友以思考、邏輯推理的方式學數學，校長葉聰信還親自上課，小朋友發揮各自想像力，以目測、量杯、氣室大小等方式比較兩顆蛋的大小，都笑說：「學數學變有趣」。

東平國小校長葉聰信說，這學期在數學領域，透過與人本基金會合作，引進「數學想想」繪本教材，希望學生可以擺脫過去單向接收的學習模式，透過「多想」、「多問」的方式學數學，一個學期下來，發現小朋友學習態度變踴躍。

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葉聰信說，過去數學領域，受限進度壓力和評量，在課程上讓孩子比較沒有思考、邏輯推理的時間，108課綱增加「彈性課程」，學校利用此課程時間，從這學期開始讓一、二年級的小朋友都接受「數學想想」的新教材和授課模式，一學期下來，發現學生上課發言、提出疑問明顯變踴躍，數學的興趣也變濃厚。

葉聰信還親自上課，問小朋友要怎麼比較出兩顆蛋的大小？除了小朋友想出的從外觀、秤重、直接打破測量等方式，葉聰信還透過教材，讓小朋友從觀察氣室比較大小，還一併介紹蛋的構造，小朋友都爭相舉手上台發表想法。

家長會長徐楷鈞說，親自觀察小朋友上課狀況後，發現小朋友踴躍發言，課堂氣氛熱絡，因未來小朋友要面對的是國際化的社會，藉由此多元化的數學課程，相信可讓小朋友思維更多元。

人本教育基金會人本工作委員張碧華說，生活和教育不可分，這套教材並非為特殊、資優孩子設計，而是進入孩子的思維，去想像他們會怎麼想？怎麼學？以2顆蛋比大小來說，會發現有用目測、徒手測量、秤重量等不同方式，因此，這套教材主要精神就是以孩子為中心，老師透過理解小孩來教導，讓孩子藉由不同思考進行深度學習。

負責推動課程的教務主任羅翎尹說，學校將此課程列為特色課程，除了數學更有跨領域的知識，讓小朋友培養軟實力，發現孩子上此堂課時都特別開心，因成效良好，將逐步擴大到中高年級。

太平東平國小這學期推動「數學想想」課程，校長葉聰信親自上課，小朋友從蛋比大小中開心學數學。（記者陳建志攝）

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