議員爆料都更中心弊案當事人卻已離職 柯P︰政風處長也辦

台北市長柯文哲今日出席市議會市政總質詢，國民黨議員徐弘庭質詢。（記者廖振輝攝）

2020-06-11 17:37:51

〔記者郭安家／台北報導〕台北市政府捐助預算成立台北市都市更新推動中心，市長柯文哲今下午於議會市政總質詢時，議員徐弘庭爆料人事弊案，指都更心中洪姓副執行長4年來績效獎金從9萬元升為133萬元，而依中央、北市規定所屬事業單位相關規定，年終獎金、考績及績效獎金加總不超過4.4個月，洪卻拿了14個月；每次出問題，柯都說「要建立制度」。

徐弘庭問柯文哲有這種事嗎？柯文哲語塞說「這個這樣，可是這個人跑了」。徐弘庭不滿，他5、6月調資料，此人悄悄離職，北市府也不告知議員，想掩蓋、隱瞞什麼？徐質疑柯文哲，要告訴全國人民，柯文哲的人做錯事，跑了就跑了，市長不會追，管理出問題，還要以「人非聖賢」一句帶過？

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柯文哲說，「我想這樣，還是建立制度」。徐弘庭痛批「每次出問題都說建立制度，人都走了，也調查了，不要再拗！怎麼解決問題，代表未來怎樣建立制度，不要再玩文字遊戲跟話術」。

徐弘庭還說，更扯的是，都更中心的監察人就是政風處長沈鳳樑，這麼多年沒人知道，這麼多年市府管理在哪裡？柯文哲說「一定全部辦」；至於怎麼辦？柯表示，這種事情還是調查，也要給當事人申訴機會，不用看就知道此案怪，一樣由政風處調查。

徐弘庭表示，政風處長也是監察人，可能還要調查沈鳳樑，柯文哲表示，「對，連他（沈）也辦」。徐再問誰調查？柯說，廉政委員會處理；徐還酸說，是那個5大弊案變成5案的廉政委員會？

徐弘庭也問，洪姓副執行長薪資誰建議的？柯文哲回答，好像是前一任都發局長（林洲民）。徐弘庭說，「講求公平正義、居住正義的市政府，居然出現這事情，這是管理問題」；副執行長薪水是由身兼執行長的都發局長提建議，報請身兼董事長的副市長同意，所以每一任執行長都要負責，誰騙誰要查清楚。柯表示，查過了。

徐弘庭指出，都更中心9位一級主管，只有洪姓副執行長薪資有問題，包括2016年績效獎金9萬元、2017年66.6萬元、2018年111萬元、2019年133萬元，是不是弊案？柯文哲回答說，看績效，重點倒不是薪水問題。

徐弘庭提醒柯文哲，都更中心績效不佳，並沒有好到北市到處在辦都更；而都更中心人事經費前市長郝龍斌卸任前共1630萬元，柯文哲任內一路漲到7400萬元還不含董事長、執行長薪資。

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