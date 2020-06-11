雙鐵首長同台拚觀光 侯友宜、潘孟安互贈套裝行程

侯友宜、潘孟安喝下當地著名飲料石花凍、檸檬汁。（記者邱書昱攝）

2020-06-11 12:57:42

〔記者邱書昱／新北報導〕屏東縣長潘孟安今天上午到新北市，與市長侯友宜一起宣傳南北旅遊觀光，由於兩地有著出名的灣岸，特別推出「南北灣灣你會喜歡」，有趣的是，潘孟安特地送上量身打造128公里的拾美步道給「鐵漢市長」，而侯友宜也回贈152公里的青春山海線給「鐵人縣長」，一同暢遊山海。

侯友宜表示，紓困更要脫困、解封更要放風，政府要幫忙觀光相關產業找出路，也要替市民尋找後疫情恢復身心的療癒之旅。

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高鐵假期推出新北、屏東超過40條「車宿、住宿」自由行，福容集團也推出高雄、墾丁福容3日自駕遊等優惠，同時只要是新北市民、屏東縣民憑身分證就能入住台灣東北角福容飯店，4人同行含早晚餐，每人只要2750元起，加價350元可體驗SUP或獨木舟活動。

潘孟安也說，這次屏東觀光產業推出跨域旅遊方案，從團客觀光、自由行深度旅遊到整合縣內食、宿、遊、購等優惠行程，只要在6月15日到7月15日住宿屏東旅宿店家就可以享有美食、場館門票及10元加購在地美食辦手禮等；10人以上團體行程，兩天一夜行程並安排景點一處，每人獎助500元、每團獎助最高一萬元。

潘孟安也說，全中運在7月18日至7月23日舉辦，屆時會有1萬多名選手、教練及家長到屏東，相信進入暑假屏東就會繼續熱鬧。

活動最後，侯友宜和潘孟安對飲當地著名的飲料石花凍和檸檬汁，侯還開玩笑喊出乾啦，讓一旁拿著檸檬汁的潘眼睛睜大。此外，兩人也各自送上當地著名伴手禮，邀請前來旅遊。

雙鐵首長互相替對方打造登山行程，也邀請市民一同旅遊。（記者邱書昱攝）

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