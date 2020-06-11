今年新北筍王出爐了！深坑區綠竹筍：白、彎、矮、肥

深坑區筍農黃鈺筑（右）、黃勢棠（左）夫婦拿下今年新北筍王。（記者陳心瑜攝）

2020-06-11 12:50:13

〔記者陳心瑜／新北報導〕綠竹筍盛產，新北市政府農業局偕各區農會舉辦「新北筍王爭霸戰」，吸引各區筍農參賽，最後由深坑區筍農黃鈺筑、黃勢棠夫婦拿下筍王寶座。評審指出，新北筍王內外兼備，外觀「白、彎、矮、肥」，底部矮胖肥大色白、外形略彎似牛角、筍殼光滑帶金黃色，各家飯店也紛紛在評鑑現場向得獎者採購綠竹筍。

新北市政府農業局長李玟說，今年有15區、86位筍農參賽，無不端出自家的頂級上筍角逐「新北筍王」頭銜，而美筍王得獎者為新店區的張慶隆、甜筍王則為泰山區的唐俊煌，除7月4日在台北希望廣場表揚得獎者外，4日、5日兩天也在希望廣場辦理展售。

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黃勢棠說，他種筍、參加比賽20多年，終於等到冠軍，今天和太太為了參加比賽，凌晨兩點就摸黑割筍子，他說，自家的筍子切面潔白平整，外觀也短胖、白嫩，品質有保障。

黃勢棠表示，他和太太秉持不噴農藥、人工除雜草，以友善方式耕耘，很開心多年來的努力獲得肯定。

農業局長李玟說，即日起也與飯店業者合作「新北綠竹筍祭」，各家飯店陸續推出以新北綠竹筍入菜的特色料理，包括板橋凱撒大飯店、滬尾藝文休閒園區將捷金鬱金香酒店、淡水漁人碼頭福容大飯店、Mega50望月樓等4家知名飯店業者。

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