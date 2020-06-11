馬公港區大量烏魚暴斃 疑與天氣不穩定有關

馬公第三漁港傳出大批烏魚暴斃，港區內處處可見魚屍。（記者劉禹慶攝）

2020-06-11 11:07:51

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕馬公港區今日上午突然傳出大量烏魚死亡，魚屍散布在整個港區內，不時還有魚兒躍水而出，顯見海水氧氣不足，但死亡的都是單一物種烏魚；澎湖海洋生物研究中心主任謝恆毅表示，疑似連日來天氣不穩，導致水中溶氧度不足所致。

今日上午8時，馬公漁港安檢所進行港區例行性巡邏，在第三漁港拍賣場東面港區，發現大批烏魚死亡，立即通報澎湖海洋生物研究中心、澎湖縣政府農漁局、環保局等單位前往，主任謝恆毅、局長陳晶卉及科長唐靜慧都趕往現場巡視，希望釐清烏魚大量暴斃的原因。

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謝恆毅表示，馬公第三漁港東面港區為封閉式，海水置換率較低，漂浮在海面上魚屍，都是耗氧量較高的單一物種烏魚，可能與連日豪雨，將陸地上豐富營養源流向大海，昨日又突然持續高溫，造成浮游生物增加，還有現在是珊瑚產卵季節，都會造成水中含氧量不足，而家庭污水排放、漁船任意排放廢油及水質環境惡化等，也都可能是原因，必須進一步詳細調查才能確定。

由於先前馬公第二漁港中油漁港加油站，發生儲油槽漏油事件，漏油量達22公秉，因港區相連，民眾擔憂是否為汙油事件，造成海洋生態浩劫，但環保局科長唐靜慧現場會勘，並未發現油汙味。事後農漁局出動平台船及人力，海陸展開魚屍清理，裝滿數大簍死魚，初步目視超過500尾烏魚，死亡時間已有數日，魚體都已發臭，前一晚就有民眾發現死魚，這幾天可能還會有魚屍浮出海面。

農漁局派出平台船，在馬公第三漁港進行魚屍打撈。（記者劉禹慶攝）

打撈起來的烏魚屍都已發臭，顯示死亡已多時。（記者劉禹慶攝）

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