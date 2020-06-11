驚喜！藝文快閃演出 竹縣消防隊員笑了

新竹縣「抗疫不抗藝、竹縣挺文藝」系列活動，今早在竹北消防分隊大樓前快閃演出，為藝文活動加溫，同時也帶給防疫第一線人員溫暖的回饋。 （記者廖雪茹攝）

2020-06-11 11:02:48

〔記者廖雪茹／新竹報導〕新竹縣竹北消防分隊嚴肅的消防大樓，今早出現的不是消防車緊急的鳴笛聲，而是國際級（NTSO）演奏家吳冠融演奏悠揚薩克斯風聲音，緊接著「艸雨田舞蹈劇場」以絢麗的五色鳥廣場飛舞，為平日陽剛的消防場域注入柔美的藝術嚮宴，這時現場的打火弟兄及姊妹驚豔之餘，莫不展露燦爛的笑容，迎接突來驚喜。

這是新竹縣長楊文科，指示文化局安排「抗疫不抗藝、竹縣挺文藝」的系列活動，一方面提供縣內表演藝文團隊演出的機會，為藝文活動加溫，同時也帶給防疫第一線人員溫暖的回饋。

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文化局長田昭容表示，今早選定竹北、新埔消防分隊安排「快閃」演出，以慰勞平日繁忙辛苦、鮮有時間欣賞藝文表演的消防隊員，並期盼能帶給他們驚喜。

新竹縣文化局下半年的各項展演活動，匯整後將置放官網提供查詢，也會特別寄發給防疫第一線人員所屬的公會，邀請及鼓勵他們參與相關的藝文活動，藉以紓緩工作的壓力。

副縣長陳見賢特別準備「消火」的仙草茶，給每位參與的「打火」兄弟退火，祝福他們。陳見賢說，融合音樂及舞蹈的即興表演，帶給的消防弟兄們一個全然不同的藝文體驗。

消防局第一大隊大隊長陳俊忠說，今天是消防局每日的固定演練，突然而來的「驚喜」快閃活動，讓消防弟兄們十分驚喜！大家一起跟動起來，舒緩「硬梆梆」的身心，也讓民眾更了解消防救災工作！

新竹縣「抗疫不抗藝、竹縣挺文藝」系列活動，今早在竹北消防分隊大樓前快閃演出，為藝文活動加溫，同時也帶給防疫第一線人員溫暖的回饋。 （記者廖雪茹攝）

竹北打火弟兄及姊妹跟著快閃表演團隊一起手舞足蹈，迎接突來驚喜。 （記者廖雪茹攝）

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