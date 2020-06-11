06/11 各報重點新聞一覽

近年詐騙案件圖。

2020-06-11 06:16:37

自由時報

香港成洗錢天堂 前5月詐台逾7億

從去年中國操控港府強推送中條例到今年推國安法令，造成香港持續動盪，台灣與港警過往的合作打擊犯罪機制，也因此遇到障礙，導致香港成為詐騙集團的洗錢天堂。據統計，僅今年一至五月，台灣至少已有七億多元詐騙受害款流往香港，刑事局長黃明昭特別寫信給香港新任警務處長鄧炳強，希望台港重啟以往「護耆」、「淨朋」專案等合作辦案模式，港府僅回以「案件尚偵辦中」，尚未明確回應是否同步合作查捕詐團。

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被拱參選雙北市長…陳時中：未來很難說

衛福部長陳時中擔任疫情指揮中心指揮官，面對武漢肺炎防疫有成、民調飆漲，更被點名可代表民進黨挑戰二○二二年台北市長、新北市長選舉；陳時中昨天再被問到參選一事，竟不若以往回答「沒有參選意願」，反而鬆口說：「未來很難說。」似為未來轉換跑道的可能發展埋下伏筆。

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採購涉弊 花蓮教育處長被約談

花蓮縣政府教育處長李裕仁、體育會理事長汪錦德等人疑涉採購弊案，花蓮地檢署昨指揮高雄市調查處、調查局東部機動工作站，前往教育處、體育會等多處搜索，並約談李裕仁、汪錦德等十餘人。搜索行動疑與花蓮鯉魚潭水上運動訓練基地工程有關，李裕仁昨天深夜移送花蓮地檢署複訊時，則強調他只是配合調查。

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聯合報

韓國瑜：罷免與國民黨無關 沒規畫謝票

罷韓通過後，國民黨首次中常會昨天移師高雄召開，高雄市長韓國瑜發表三點聲明，強調罷免與國民黨無關，是高雄市民對韓團隊投下的否定票，身為市長要勇敢面對問題，不能牽拖，請外界不要唱衰國民黨。

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獵雷艦弊案 海軍前正副司令逃過懲戒

海軍二○一三年辦理獵雷艦採購案時，司令陳永康與副司令蒲澤春沒評估風險及廠商履約能力就放寬競標廠商財力資格，讓資本額僅一億七千多萬元廠商能參與三五二億餘元標案，導致得標的慶富公司因資金問題無法履約，陳永康與蒲澤春遭監院彈劾並移送公務員懲戒委員會，公懲會雖認為陳、蒲監督不周應降一級懲戒，但監院去年移送時已「拖」過五年，依法判決免議。

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中國時報

新南向潰敗 我對陸出口飆升 東協占比創10年新低

4年前蔡政府上台高舉分散風險大旗，罔顧投保協定未臻完善，大力推動新南向，但當陸美貿易戰、疫情相繼衝擊全球產業鏈下，台灣5月出口統計卻重重打臉蔡政府，不但對陸出口刷新歷年同月紀錄，前5月出口占比41.5％創近10年新高；反觀5月對東協出口卻創4年半最大減幅，前5月出口東協國家占比下滑至15.9％，也是近10年最慘。這除表明新南向政策潰敗，企業大老直言，錯誤政策是一場災難。

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6都民調 侯友宜滿意度居冠 柯排後段班

台灣世界新聞傳播協會昨公布全台縣市長滿意度調查，在6都部分，由新北市長侯友宜拿下第一，成為施政最佳的冠軍市長。反觀掌握近1700億年度預算、財源居全國之首的台北市長柯文哲，滿意度與市民幸福感均屬後段班，究其原因，該協會會長劉立漢說，恐怕是「政治比政策多一點」所導致。

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被點名可代表民進黨挑戰2022年台北市長、新北市長選舉，衛福部長陳時中鬆口：「未來很難說。」（資料照）

花蓮縣體育會涉採購弊案，花蓮教育處長李裕仁昨被約談，晚間移送花蓮地檢署複訊。（記者王錦義攝）

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