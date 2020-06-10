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北投大同之家崩壞漏水 里長求改建：居住正義在哪？

2020-06-10 23:15:30
位於台北市北投區平價住宅「大同之家」，興建啟用迄今超過50年。（記者蔡亞樺攝）

位於台北市北投區平價住宅「大同之家」，興建啟用迄今超過50年。（記者蔡亞樺攝）

〔記者蔡亞樺／台北報導〕提供低收入戶居住的台北市5處平價住宅，逐步拆除重建、計劃改建，唯一不改建的北投區平宅「大同之家」持續使用，如今出現鋼筋裸露、牆面斑駁，住戶控訴廁所漏水，小便要撐傘，天花板也坍落，嚇得不敢再進廚房煮飯，住戶批評社會局不理睬。北投區泉源里長陳志成積極奔走，向市長柯文哲請命，盼市府拆除重建，或協助住戶安置補貼租金，柯文哲允諾到場查看。

台北市社會局說，大同之家地處國家公園範圍，重建有所受限，加上硫磺的關係，屋況確實不佳，但建築師公會做過鑑定，建物沒有危險性，社會局每年也有編列經費，住戶反映的部分都會修繕。

台北市政府從1970年開始一共興建5處平價住宅，每戶每月僅收取數百元維護費。大同之家完工啟用迄今超過50年，起初有60戶，住戶陸續搬離，目前仍有18戶，住戶多以獨居長者為主，甚至有103歲人瑞，迄今也未改建。

北投區平價住宅「大同之家」，從屋外清楚可見裸露的鋼筋、壁面嚴重剝落。（記者蔡亞樺攝）

北投區平價住宅「大同之家」，從屋外清楚可見裸露的鋼筋、壁面嚴重剝落。（記者蔡亞樺攝）

陳志成指出，大同之家有兩棟、各兩層樓的建物，居住品質卻很糟糕，屋內外的牆壁嚴重剝落，外面清楚可見裸露的鋼筋，市府還用多根粗鋼架支撐著，他認為明顯有結構問題，有的房屋已用鐵皮封死，無法住人。

他說，住戶反映廚房天花板突然坍塌，掉落碎石還在櫃子上，社會局只找工人簡單修補，不知哪天會再掉下來，最誇張的是，2樓住戶只要用水，1樓廁所開始漏水，住在裡面的老奶奶上廁所還得撐傘，沒漏水也會滴滴答答的，電燈很容易壞掉。

陳志成表示，有住戶家中牆壁還變形，就像大肚子一樣「膨」起來，住戶害怕有天牆壁會整片倒下；有的住戶只要遇豪雨或颱風，家裡也會淹水，只能用紙板鋪在地面吸水。

住戶控訴，房子整面牆壁「膨」起來、已經變形，深怕有一天會牆壁會倒下。（記者蔡亞樺攝）

住戶控訴，房子整面牆壁「膨」起來、已經變形，深怕有一天會牆壁會倒下。（記者蔡亞樺攝）

「現在還沒出事，社會局只是派人來看看，每次都說之後再修，口頭安慰而已，但根本不理不睬，難道真的要等出事嗎？出人命才要重視嗎？」住戶無奈表示，連吃飯的錢都沒有，哪有錢搬走、請人來修理？

陳志成說，希望市府能拆除重建，重新整頓釋出空間，除了做住宅使用，還能規劃里民活動中心，讓在地居民跟平宅住戶共融共存，或協助住戶安置並補貼租金住進新建的社會住宅，不該讓住戶自生自滅，柯市長強調居住正義，卻讓住戶住在生命受到威脅的平宅，政府有責任照顧弱勢。

社會局：奇岩社宅完工後 協助轉介入住

社會局說，不少住戶年齡相當大，長者已經住習慣，不能強迫安置到其他地方，目前奇岩社會住宅正在興建，完工後協助轉介住戶入住，若有住戶不願搬離，計畫先把住戶集中在一棟，空出一棟建物後可以做大幅整修，會再跟里長、住戶溝通。

北投區平宅「大同之家」屋齡老舊，屋內的廁所空間狹小、環境品質也不好，住戶更控訴，樓上只要一用水，廁所就會漏水，上廁所要撐傘。（記者蔡亞樺攝）

北投區平宅「大同之家」屋齡老舊，屋內的廁所空間狹小、環境品質也不好，住戶更控訴，樓上只要一用水，廁所就會漏水，上廁所要撐傘。（記者蔡亞樺攝）

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