台中捷運橘線規劃8站高架 市民、議員籲採地下化

台中機場捷運（橘線）屯區段，全長共10.9公里，市府初步規劃設置10站，其中2站是地下，其餘8站則採高架站。（記者陳建志翻攝）

2020-06-10 20:51:24

〔記者陳建志／台中報導〕市府交通局今天在大里舉辦機場捷運（橘線）可行性研究案說明會，吸引上百位民眾到場關心，交通局表示，屯區段共設10站，其中2站地下、8站高架，出席民眾除關心站體位置，並認為路線行經的國光路、中興路、中正路，路寬都太窄，採高架方式不但沒空間，還會造成平面交通打結，根本不可行，強烈建議應採地下化方式。

市府交通局表示，機場捷運（橘線）全長29.2公里，總經費1188億元，全線共26站，目前在進行可行性研究爭取中央支持，若順利經行政院核定綜合規劃後，包括用地取得、設計、發包施工，預計要13年才能通車。

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其中屯區段，全長共10.9公里，從復興路、國光路口的「O17」站，一直到霧峰立法院民主議政園區的「O26」，共規劃包括復興路國光路口、中興大學、仁愛醫院、德芳路國光路口、大里運動公園、塗城市場、台中軟體園區、霧峰農工、德泰街夜市、立法院民主議政園區，共10站，其中僅「O17」、「O18」兩站是地下，其餘8站都是高架站。

出席的市議員張滄沂關心橘線、大平霧線在國光、德芳路口交會，以及大里動公園站體的大小，並提醒該處已在推動十五期市地重劃；林碧秀服務處主任周海威則認為，大里中興路、霧峰中正路道路狹窄，若採高架方式，施工期間恐被罵翻，建議採地下化。

市議員林德宇、南區南門里長邱鴻章都認為，大里國光大明路口旁就是大型賣場（大買家），屯區民眾購物使用率高，建議交通局重新評估設站。

一位自稱學生的民眾表示，大里區人口多、密度高，國光路平時公車、汽機車就多，若蓋高架佔據車道，未來交通恐打結，況且霧峰中正路兩側各只有一線車道，不解要如何高架？建議可參考大台北的捷運系統，以地下化進行；另一位民眾也認為，霧峰中正路高架不可行，建議霧峰段應改走外環的林森路。

市府交通局表示，橘線要順利推動，需財務、工程、運量可行，會部分採高架主要是經費考量，因高架1公里經費約20億，地下1公里則要60億，經費是3倍，若全採地下化，自償率將無法過門檻，連第一關都過不了。

交通局並說，未在大明路口設站，主要是因從中興大學站開始從地下變成高架，考量是爬坡段所以不適合設站，不過會詳細計算後再評估，並說目前的車站位置都僅是初步構想，詳細站體位置要綜合規劃時才會確定，會將民眾意見列入考量。

市府交通局長葉昭甫（左）今天在大里召開機場捷運（橘線）可行性研究案說明會，出席民眾強烈要求採地下化方式。（記者陳建志攝）

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