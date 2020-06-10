謠言終結站》台灣開始清理整頓LINE？ 舊謠言變形重傳！

近日網傳台灣將開始清理整頓LINE，查核中心表示是舊謠言重傳。（圖擷自TFC 台灣事實查核中心）

2020-06-10 21:03:14

〔即時新聞／綜合報導〕去年網傳中國開始清理整頓通訊軟體LINE，最近這則傳言所指的國家由中國變為台灣，又開始在各社群平台與通訊軟體瘋傳，台灣事實查核中心表示這是錯誤訊息，請大家告訴大家。

近日網路流傳1則訊息指出，「明天早上3點至晚上7點，台灣網絡開始清理整頓LINE，所有族群都不要發圖片和鏈接，一但群被清理，群裡所有手號都將被控」，TFC 台灣事實查核中心向LINE台灣公司求證，LINE台灣公司表示，此為不實謠言，每隔一段時間就會在網路重新流傳。

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此則謠言的原型與現在的傳言內容差不多，只是國家由原本的中國改為台灣，至於原本的傳言也是不實消息，因為中國自2015年起，必須要使用VPN才能「翻牆」使用LINE，LINE的訊息雖然使用點對點加密技術保護，但仍有被解密的可能，而部分中國企業是由中國政府資助、控制，若使用這些公司開發的VPN產品，還是有被監控的可能。

專家也指出，若要清理整頓LINE，必須使用特定帳號加入一個個群組，才能進行操作，技術層面來說並不可行。查核中心說，基於以上核實，此傳言為變形的錯誤訊息。

完整查核報告請點此

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