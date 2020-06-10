台鐵調車重大疏失 車廂「無人駕駛」滑3、4公里 緊急封路圍堵

台鐵今日上午一輛貨物列車於新左營站調車時，因調車人員較無經驗沒指揮好，導致車輛在無人駕駛的情況下滑行了3、4公里。圖為新左營站附近示意圖。（資料照，記者張忠義攝）

2020-06-10 18:40:21

〔記者鄭瑋奇／台北報導〕台鐵今日上午11點24分左右，7202次貨物列車於新左營站調車時，因調車人員較無經驗沒指揮好，導致車輛要連掛時撞上停留的車輛，導致1輛守車向南邊溜逸，在無人駕駛的情況下滑行了3、4公里，所幸調度員發現後，立即將路線轉往新左營－高雄間東正線，並防止其他列車進入該區間，避免發生列車碰撞事故。

台鐵局表示，經了解，雖然調車的速度約在時速15公里至22公里，沒超過上限25公里，不過調車人員經驗不足，要將車輛連掛時，通過無線電與司機通報時，沒有一輛一輛的調度，導致撞上要連掛的車輛，該節車輛車子就衝出去向南邊溜逸；而新左營站往內惟站剛好是一個隧道與下坡路段，車輛就開始重力加速度移動（逆向），所幸調度員趕快將路線開通到東線（順向），防止其他列車進入該區間，其餘列車以西正線單線雙向行車，確保沒有碰撞危險。

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該列車從新左營站往南溜後，經過內惟站都沒有停下來，也無側線可以讓該列車離開正線，所幸在接近美術館站時，有一個千分之2.7的坡度，讓該車輛順利停下。台鐵局表示，最終該溜逸車輛停於內惟與美術館站間，溜逸過程並未擠壞轉轍器、無人員受傷及車輛撞擊；後續調度員指派救援機車由新左營開出至現場連掛，溜逸車輛於中午12點26分拉回新左營站，新左營－高雄間恢復雙線運轉，事故原因正由運安處調查中。

台鐵局官員表示，今日這起事故雖然是虛驚一場，但卻是非常嚴重的疏失，運氣不好就可能發生的重大事故，只能說是天佑台鐵，後續會對相關人員進行懲處。

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