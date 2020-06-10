8000萬晴雨球場遇梅雨竟漏水 員林市民氣罵：不堪一擊

員林晴雨球場斥資8000萬興建，遇到梅雨季，場內竟濕成一片，民眾氣得大罵不堪一擊。（記者陳冠備攝）

2020-06-10 17:29:28

［記者陳冠備／彰化報導］彰化縣員林市公所斥資8000萬元打造全台最大晴雨球場，提供民眾從早到晚，風雨無阻享受運動，而近日梅雨鋒面多，雨勢強勁，有民眾前往打球發現，球場竟然濕答答，原來屋頂漏水了，民眾質疑花大錢打造的球場竟然連梅雨都擋不住，未來颱風季節來怎麼辦？員林市公所表示，晴雨球場目前仍在測試中，由於屋頂薄膜採斜坡式設計，遇雨交接處不免滲水，已請廠商調整洩水坡度。

員林市人口眾多，籃球運動風氣蓬勃，為此員林市公所挑選有6個籃球全場的公19公園，作為晴雨球場改建，設計為符合綠建築標章節能標準，球場採鋼架結構搭配屋頂薄膜設計，場地為3mm壓克力地坪，總經費高達8000萬元以上，2018年動土，今年4月開放使用，民眾滿心歡喜前往運動，結果近日氣候多雨，球場屋頂也漏雨，讓打球民眾都傻眼。

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游姓市民表示，晴雨球場不就是遮陽避雨，可是往往一下雨，該球場外圍就積水，尤其近日梅雨季節雨勢又大又多，連球場中間也開始淹水，才發現是屋頂在漏水，花費8000萬元興建，竟然不堪一擊，覺得離譜，如果是颱風季節怎麼辦？

「根本是逢雨必濕！」劉姓民眾說，大員林區打球民眾多，期待晴雨球場落成，下雨也有運動的地方，但是該風雨球場屋頂設計過高，一下雨周圍就濕答答，讓球友運動時容易發生打滑危險，建議屋頂可往外延伸，或是建置遮板，一來防雨水濺入，也可防夕陽西照，他也說，花這麼多錢蓋球場，品質應該更有水準。

對此員林市公所建設課長陳浴秉表示，公19晴雨球場工程目前已完成驗收，惟部分硬體細節還需調整，公所考量民眾運動需求，從4月起先開放使用，其中針對球場漏水問題，因屋頂薄膜需考量通風設計，因此縫隙連接處不夠密，遇有強風強雨易有灌入問題，因此已請廠商進行調整薄膜的洩水坡度，開放至今已經調整2次。

陳浴秉說，球場目前仍在測試使用階段，未來民眾發現又有漏水，可告知公所，公所得以立刻請廠商來調整，另外有民眾反應，場燈光線刺眼及鳥類築巢，影響髒亂等問題，已安排近日會勘，將逐一修正，已達最完美的球場使用。

員林晴雨球場屋頂設計過高，一下雨周圍就積水，民眾運動容易發生打滑危險。（記者陳冠備攝）

員林公19晴雨球場採鋼架結構搭配屋頂薄膜設計。（記者陳冠備攝）

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