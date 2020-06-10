為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

進階查詢 ~
* 每次查詢區間最長為三個月
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 寵伴 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　生活

8000萬晴雨球場遇梅雨竟漏水 員林市民氣罵：不堪一擊

員林晴雨球場斥資8000萬興建，遇到梅雨季，場內竟濕成一片，民眾氣得大罵不堪一擊。（記者陳冠備攝）

員林晴雨球場斥資8000萬興建，遇到梅雨季，場內竟濕成一片，民眾氣得大罵不堪一擊。（記者陳冠備攝）

2020-06-10 17:29:28

［記者陳冠備／彰化報導］彰化縣員林市公所斥資8000萬元打造全台最大晴雨球場，提供民眾從早到晚，風雨無阻享受運動，而近日梅雨鋒面多，雨勢強勁，有民眾前往打球發現，球場竟然濕答答，原來屋頂漏水了，民眾質疑花大錢打造的球場竟然連梅雨都擋不住，未來颱風季節來怎麼辦？員林市公所表示，晴雨球場目前仍在測試中，由於屋頂薄膜採斜坡式設計，遇雨交接處不免滲水，已請廠商調整洩水坡度。

員林市人口眾多，籃球運動風氣蓬勃，為此員林市公所挑選有6個籃球全場的公19公園，作為晴雨球場改建，設計為符合綠建築標章節能標準，球場採鋼架結構搭配屋頂薄膜設計，場地為3mm壓克力地坪，總經費高達8000萬元以上，2018年動土，今年4月開放使用，民眾滿心歡喜前往運動，結果近日氣候多雨，球場屋頂也漏雨，讓打球民眾都傻眼。

游姓市民表示，晴雨球場不就是遮陽避雨，可是往往一下雨，該球場外圍就積水，尤其近日梅雨季節雨勢又大又多，連球場中間也開始淹水，才發現是屋頂在漏水，花費8000萬元興建，竟然不堪一擊，覺得離譜，如果是颱風季節怎麼辦？

「根本是逢雨必濕！」劉姓民眾說，大員林區打球民眾多，期待晴雨球場落成，下雨也有運動的地方，但是該風雨球場屋頂設計過高，一下雨周圍就濕答答，讓球友運動時容易發生打滑危險，建議屋頂可往外延伸，或是建置遮板，一來防雨水濺入，也可防夕陽西照，他也說，花這麼多錢蓋球場，品質應該更有水準。

對此員林市公所建設課長陳浴秉表示，公19晴雨球場工程目前已完成驗收，惟部分硬體細節還需調整，公所考量民眾運動需求，從4月起先開放使用，其中針對球場漏水問題，因屋頂薄膜需考量通風設計，因此縫隙連接處不夠密，遇有強風強雨易有灌入問題，因此已請廠商進行調整薄膜的洩水坡度，開放至今已經調整2次。

陳浴秉說，球場目前仍在測試使用階段，未來民眾發現又有漏水，可告知公所，公所得以立刻請廠商來調整，另外有民眾反應，場燈光線刺眼及鳥類築巢，影響髒亂等問題，已安排近日會勘，將逐一修正，已達最完美的球場使用。

員林晴雨球場屋頂設計過高，一下雨周圍就積水，民眾運動容易發生打滑危險。（記者陳冠備攝）

員林晴雨球場屋頂設計過高，一下雨周圍就積水，民眾運動容易發生打滑危險。（記者陳冠備攝）

員林公19晴雨球場採鋼架結構搭配屋頂薄膜設計。（記者陳冠備攝）

員林公19晴雨球場採鋼架結構搭配屋頂薄膜設計。（記者陳冠備攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
員林大道臭氣沖天！分隔島全撒雞屎施肥 民眾怒：哪個天才單位
2020-05-27 20:37

員林大道臭氣沖天！分隔島全撒雞屎施肥 民眾怒：哪個天才單位
8000萬風雨球場「很難打」 扯！籃板竟「激凸」半公尺
2020-04-18 19:22

8000萬風雨球場「很難打」 扯！籃板竟「激凸」半公尺
信義房屋前進偏鄉更換燈管 照亮部落也為世界減碳

信義房屋前進偏鄉更換燈管 照亮部落也為世界減碳
員林晴雨球場工程延宕 擬採收費制引反彈
2019-10-02 23:07

員林晴雨球場工程延宕 擬採收費制引反彈
防疫有成 台新女子路跑重啟報名

防疫有成 台新女子路跑重啟報名
生活今日熱門
2020-06-09 21:00

《噢！原來》男人的神祕D槽！看片竟發生這種尷尬事情？！ 影片

2020-06-09 19:30

夾子的影子是超萌狗狗！藝術家腦洞大開創造多采多姿的影子世界 影片

2020-06-09 20:30

Siri跟Google小姐唱歌誰好聽？ 語音助理歌唱大賽來啦 影片

2020-06-09 19:31

綠議員控分藍綠「卡照」 中市府：依法行政、行政中立

yes123徵才補助

LTN集點大放送

網友回應

此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播