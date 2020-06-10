南投蟻害入侵信義 趕製3200包餌劑防治

南投山區鄉鎮近年頻傳「小黑蟻」危害，屋外螞蟻會沿著住家邊緣或角落鑽進家中，影響民眾生活。（記者劉濱銓攝）

2020-06-10 17:06:21

〔記者劉濱銓／南投報導〕南投近年在淺山地區的鄉鎮，頻傳俗稱「小黑蟻」的疣胸琉璃蟻害，大量螞蟻入侵家中，影響民眾生活，甚至連信義鄉山區，去年民眾也反映有蟻害情況，公所今年則採購硼砂，自製3200包餌劑，近期讓民眾到各村辦公室索取，盼在7、8月螞蟻長出翅膀「婚飛」交配前，能控制螞蟻族群數。

信義鄉公所表示，鄉內的蟻害大約在去年下半明顯浮現，由於山區住家與農田距離較近，田間的螞蟻容易沿著竹子等農業資材進入家中，其中以靠近公所的明德、豐丘等村較多，但連較山區的羅娜、望美村也有，因此才會宣導民眾用餌劑防治。

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目前公所製作3200包餌劑，以硼砂15克、砂糖150克調配，民眾只要加入600西西溫水加速溶解，大約是1個小寶特瓶的水量，就能將調配好的餌劑置於淺碟，放在屋外螞蟻路徑上，待工蟻取食回巢，讓蟻后吃下，就能減少螞蟻族群數，惟餌劑必須持續投放1至2個月，才能達到防治效果。

南投縣政府農業處則說，今年已編列騷擾性昆蟲的防治費用給各公所，讓各鄉鎮市可依現況購買藥劑防治小黑蚊與小黑蟻，惟防治經費有限，除了公所發放餌劑外，民眾也應做好居家周邊的環境整理，避免屋外有竹竿、水管等中空資材，或是電線、纜線讓螞蟻有管道進入家中，必須環境與防治雙管齊下，才能減少小黑蟻危害。

南投山區鄉鎮近年頻傳「小黑蟻」危害，信義鄉公所自製並發放餌劑，盼民眾共同防治，減少螞蟻入侵。（記者劉濱銓攝）

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