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留意雷擊、強陣風 氣象局發布高屏、台東3縣市大雨特報

氣象局針對高屏及台東發布大雨特報。（記者蕭玗欣翻攝）

氣象局針對高屏及台東發布大雨特報。（記者蕭玗欣翻攝）

2020-06-10 16:42:24

〔記者蕭玗欣／台北報導〕中央氣象今天傍晚針對高雄市、屏東縣、台東縣發布大雨特報。氣象局指，對流雲系發展旺盛，易有短時強降雨，今天屏東、台東地區及高雄山區有局部大雨發生的機率，請注意雷擊及強陣風。

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