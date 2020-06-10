留意雷擊、強陣風 氣象局發布高屏、台東3縣市大雨特報

為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。
爆
氣象局針對高屏及台東發布大雨特報。（記者蕭玗欣翻攝）
〔記者蕭玗欣／台北報導〕中央氣象今天傍晚針對高雄市、屏東縣、台東縣發布大雨特報。氣象局指，對流雲系發展旺盛，易有短時強降雨，今天屏東、台東地區及高雄山區有局部大雨發生的機率，請注意雷擊及強陣風。
不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎
點我下載APP
按我看活動辦法
西部飆36度 菲東雲系恐成熱帶低壓
梅雨鋒面雨彈來襲 台中以南9縣市大雨特報
信義房屋前進偏鄉更換燈管 照亮部落也為世界減碳
暴雨狂襲北投紗帽山 路樹倒地交通中斷
梅雨鋒面狂炸台灣！16縣市發布豪雨、大雨特報
防疫有成 台新女子路跑重啟報名
防強降雨、雷擊！ 氣象局發布17縣市大雨特報
端午節食品抽驗 屏縣1件蝦米漂白劑超標
大甲媽遶境11日起駕！中市警先撂話：搶轎打架從嚴究辦
《噢！原來》男人的神祕D槽！看片竟發生這種尷尬事情？！
夾子的影子是超萌狗狗！藝術家腦洞大開創造多采多姿的影子世界
Siri跟Google小姐唱歌誰好聽？ 語音助理歌唱大賽來啦
綠議員控分藍綠「卡照」 中市府：依法行政、行政中立
熱門推播