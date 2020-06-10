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議員建議多設停車場 林右昌：努力解決

基隆市議員鄭愷玲建議利用稅務大樓前的市有地興建多功能停車塔，市長林右昌指已評估過並不合適。（記者林欣漢攝）

基隆市議員鄭愷玲建議利用稅務大樓前的市有地興建多功能停車塔，市長林右昌指已評估過並不合適。（記者林欣漢攝）

2020-06-10 16:38:18

〔記者林欣漢／基隆報導〕基隆市地狹人稠，停車空間嚴重不足，市議員鄭愷玲今天質詢時，建議利用稅務大樓前的市有地興建多功能停車塔；樂利三街天驕社區旁也有500坪私人的市場用地，可以闢建停車場。對此，市長林右昌說，只要能解決市民停車的問題，市府都會努力，積極增闢停車空間。

鄭愷玲說，民眾沒有地方停車，已經是嚴重的民生需求，建議市府在中央的「獎勵民間投資興建停車場辦法」原則下，比照其他縣市，訂定符合基隆市需求及更優的辦法，透過獎勵或補助，讓那些私人閒置的土地願意開闢停車場，解決停車問題。

鄭愷玲指出，安樂區停車問題最嚴重，稅務大樓前市有地有450坪，可以興建多功能停車塔；樂利三街天驕社區旁有500多坪私人的市場用地，也能協調地主開放停車使用。

林右昌說，只要能解決市民停車的問題，市府都會來努力，積極增闢停車空間，只要土地符合法令，地主也有意願，交通處都會積極去接觸，協助促成。

至於稅務大樓前建停車塔，林右昌說，兩年多前已評估過，這塊區域若蓋停車塔，會讓視覺景觀非常緊迫，而且在路口蓋停車塔並不太適合，所以不建議，事實上，市府已在此區域積極增加停車位，如協調長庚醫院增闢停車場等，其實民眾只要習慣稍微改一下，多走幾步路，停車場的量是夠的。

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